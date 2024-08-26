Женская НБА. Лэй-ап Эйжи Уилсон под сирену принес «Лас-Вегасу» победу над «Чикаго», «Даллас» сыграет с «Лос-Анджелесом»
Сегодня проходят два матча регулярного чемпионата женской НБА.
Лэй-ап Эйжи Уилсон под сирену принес «Лас-Вегасу» победу над «Чикаго» Энджел Риз. «Даллас» встретится с «Лос-Анджелесом».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Чикаго – Лас-Вегас – 75:77 (17:12, 13:20, 22:20, 23:25)
ЧИКАГО: Картер (25), Аллен (16 + 5 передач), Риз (11 + 22 подбора).
ЛАС-ВЕГАС: Уилсон (20 + 18 подборов + 3 блок-шота), Плам (18 + 5 подборов + 5 передач).
25 августа. 19.00
Даллас – Лос-Анджелес
25 августа. 23.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.