Женская НБА. Лэй-ап Эйжи Уилсон под сирену принес «Лас-Вегасу» победу над «Чикаго», «Даллас» сыграет с «Лос-Анджелесом»

Сегодня проходят два матча регулярного чемпионата женской НБА.

Лэй-ап Эйжи Уилсон под сирену принес «Лас-Вегасу» победу над «Чикаго» Энджел Риз. «Даллас» встретится с « ».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

– Лас-Вегас – 75:77 (17:12, 13:20, 22:20, 23:25)

ЧИКАГО: Картер (25), Аллен (16 + 5 передач), Риз (11 + 22 подбора).

ЛАС-ВЕГАС: Уилсон (20 + 18 подборов + 3 блок-шота), Плам (18 + 5 подборов + 5 передач).

25 августа. 19.00

– Лос-Анджелес

25 августа. 23.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.