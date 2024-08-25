Робен Лопес о возможном завершении карьеры: «Что будет, то будет»
Робин Лопес до сих пор не нашел команды на новый сезон.
36-летний центровой был обменян в «Сакраменто» в феврале этого года и сразу отчислен.
Лопес выходил на площадку в 16 матчах за «Милуоки» в прошлом сезоне, набирая 1,1 очка за 4,1 минуты в среднем.
Центровой ответил на вопрос о возможном завершении игровой карьеры после участия в прощальном матче Горана Драгича.
«Что будет, то будет. У меня была отличная карьера, не такая хорошая, как у Горана, но достаточно.
Благодарен за все. За сегодняшний вечер и за все, что я получил от жизни», – заключил Лопес.
Помню, в "Портленде" он неплохо играл.