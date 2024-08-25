Робен Лопес о возможном завершении карьеры: «Что будет, то будет»

Робин Лопес до сих пор не нашел команды на новый сезон.

36-летний центровой был обменян в « » в феврале этого года и сразу отчислен.

Лопес выходил на площадку в 16 матчах за « » в прошлом сезоне, набирая 1,1 очка за 4,1 минуты в среднем.

Центровой ответил на вопрос о возможном завершении игровой карьеры после участия в прощальном матче .

«Что будет, то будет. У меня была отличная карьера, не такая хорошая, как у Горана, но достаточно.

Благодарен за все. За сегодняшний вечер и за все, что я получил от жизни», – заключил .