Никола Йокич оформил 5-й трипл-дабл в истории Олимпийских игр

Николе Йокичу покорилось редкое статистическое достижение.

Центровой сборной Сербии оформил трипл-дабл в матче за 3-е место олимпийского турнира в против команды Германии (93:83).

В активе 16 очков, 12 подборов и 11 передач.

Это всего 5-й трипл-дабл в истории Олимпийских игр. Ранее подобное удавалось Александру Белову, Леброну Джеймсу (дважды) и Луке Дончичу.

Игрок «Денвера» за без малого 38 минут на площадке реализовал 7 из 15 с игры и 4 из 4 с линии, не допустив ни одной потери.

Йокичу ранее дважды не хватало одной передачи, чтобы оформить трипл-дабл в рамках олимпийского турнира.