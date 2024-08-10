Никола Йокич оформил 5-й трипл-дабл в истории Олимпийских игр

Теги сборная Германии сборная Сербии НБА Олимпиада-2024 олимпийский баскетбольный турнир Никола Йокич Баскетбол

Николе Йокичу покорилось редкое статистическое достижение.

Центровой сборной Сербии оформил трипл-дабл в матче за 3-е место олимпийского турнира в Париже против команды Германии (93:83).

В активе Йокича 16 очков, 12 подборов и 11 передач.

Это всего 5-й трипл-дабл в истории Олимпийских игр. Ранее подобное удавалось Александру Белову, Леброну Джеймсу (дважды) и Луке Дончичу.

Игрок «Денвера» за без малого 38 минут на площадке реализовал 7 из 15 с игры и 4 из 4 с линии, не допустив ни одной потери.

Йокичу ранее дважды не хватало одной передачи, чтобы оформить трипл-дабл в рамках олимпийского турнира.

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14 комментариев
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Монстр, конечно. Жаль, что полуфинал не вытащил.
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Ответ Владимир
Ну против таких штатов и два И́кича не помогли бы!!
Если бы не дед, и не карри, который вспомнил, что он не товарняки гоняет, а на олимпиаду приехал... Ну хз)
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Вся Сербия была целостной командой, пусть и просели во второй четверти поначалу. Йокич 19, Мицич 19, Богданович 16, Аврамович 13, Петрусев 11, Маринкович 10. Это очень достойно
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Великий! Ничего с ним поделать немцы не смогли, жаль, что сетка не позволила Николе сразиться с США именно в финале.
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Молодец очень круто смотрелся
+11
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Сегодня сборная Сербии и вправду напоминала Денвер, где Коля все создаёт, подбирает и набирает немного, а в роли Джамала был Мицич, который там двадцатку набрал
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Лучший игрок этого турнира. Даже если Америка проиграет финал, Джеймс все равно получит свой трофей, но при всем уважении и восхищении к нему МВП заслуживает парень из Сербии.
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Ответ Владимир
Ну против таких штатов и два И́кича не помогли бы!!
В полуфинале проиграли буквально из-за пары тройки ошибок и потерь во второй половине последней четверти. Устали, закислились, реакция замедлилась, мозги начали сбоить и т.д. Люди ж все таки.
С другой стороны, видимо фарм поддержка в американском штабе профессиональнее будет, раз более старшие "деды" выдали такого огня в концовке не умаляя их божественного таланта конечно.
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Теперь их четверо)
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Белов сделал это, когда не было мэйнстримом
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19 очков
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Ответ shadow82
Если бы не дед, и не карри, который вспомнил, что он не товарняки гоняет, а на олимпиаду приехал... Ну хз)
если бы не дед и не карри, то и команда по другому изначально играла бы
+1
0
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Ответ Владимир
Ну против таких штатов и два И́кича не помогли бы!!
Представил вместо Милутинова ещё одного И́окича - смогли бы. Если уж с Милутиновым почти смогли
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