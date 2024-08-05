Кириленко ответил Губерниеву, который назвал Россию неспортивной страной: «А кто тогда спортивная держава?»

Андрей Кириленко отреагировал на заявление Дмитрия Губерниева.

Президент РФБ ответил известному телеведущему, который назвал Россию неспортивной страной.

«A кто тогда спортивная держава? Мне интересны критерии. Какие? Где статистика: сколько людей во Франции интересуются спортом? Будет такая же картинка. Люди в принципе не настолько интересуются спортом, как мы думаем. Здесь нужен критерий, который объективный, а его нет.

Считаю, у нас спортивная страна. У нас достаточно много людей, занимающихся спортом. Возможно, не на высоком уровне. Одни бегают, другие – на лыжах. У нас много молодежи, которая на улице играет в хоккей, футбол, баскетбол.

У Дмитрия свое мнение, никто не запрещает. Я не согласен с этим утверждением. Россия – очень спортивная держава!» – сказал .