Кириленко ответил Губерниеву, который назвал Россию неспортивной страной: «А кто тогда спортивная держава?»

Теги РФБ Андрей Кириленко Дмитрий Губерниев Спорт-Экспресс Баскетбол

Андрей Кириленко отреагировал на заявление Дмитрия Губерниева.

Президент РФБ ответил известному телеведущему, который назвал Россию неспортивной страной.

«A кто тогда спортивная держава? Мне интересны критерии. Какие? Где статистика: сколько людей во Франции интересуются спортом? Будет такая же картинка. Люди в принципе не настолько интересуются спортом, как мы думаем. Здесь нужен критерий, который объективный, а его нет.

Считаю, у нас спортивная страна. У нас достаточно много людей, занимающихся спортом. Возможно, не на высоком уровне. Одни бегают, другие – на лыжах. У нас много молодежи, которая на улице играет в хоккей, футбол, баскетбол.

У Дмитрия свое мнение, никто не запрещает. Я не согласен с этим утверждением. Россия – очень спортивная держава!» – сказал Кириленко.

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36 комментариев
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1) "Здесь нужен критерий, который объективный, а его нет."
2) "Считаю, у нас спортивная страна. "
Логика - страшная сила!
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Например, Китай и США более спортивные державы. Мой друг 5 лет учился в Шанхае в институте Физической культуры. Инфраструктура на запредельном уровне, если сравнивать с Россией. И что важно, обычные граждане имеют право заниматься на тех объектах, где занимаются профи. Не могу такую ситуацию представить в России. Кто тебя пустит в Лужники или на Петровский? Легоатлетических манежей кот наплакал. В Питере, где живёт 6 млн., всего 6 крытых манежей. О чем вообще речь? Андрей, загляните как-нибудь в институт им. Лесгафта и посмотрите на техническую базу. Сразу все станет понятно. Это можно считать критерием. Вовлеченность граждан в занятия ФК опять же в этих странах значительно выше. Список беговых марафонов в США на которых выходит более 10 тыс. человек переваливает за сотню. В России такого близко нет, даже учитывая, что в США 300 млн. жителей, а у нас 146. Тоже критерий. Можно и дальше продолжить. Но по-моему и так все ясно.
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По какому критерию ты возглавляешь баскетбол в РФ? И, самое главное, что за все это время ты сделал для российского баскетбола? Полнейшая стагнация российских игроков, на поляне 90% иностранцев, а то и больше...
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Страны Северной Европы, разумеется, самые спортивные, плюс всякие Швейцарии, Голландии, мб Германия. Франция, вообще Южная, Восточная Европа и особенно Балканы будут в аутсайдерах. К кому ближе Россия, думаю, даже особо гадать не надо, чего бы там в Минспорта не рисовали.
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-7
+8
Ответ Сергей
Комментарий скрыт
На какой именно ОИ 🤔🤔🤔
+8
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+8
Не может быть спортивной державой та страна, где на гос.деньги живёт практически весь большой спорт. У нас из бесплатного ТВ, освещающего спорт, всё находится под руководством Матч ТВ.
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-5
+7
Молодежь, играющая в хоккей на улице. Где же она? Где же эти коробки, на которых гоняют шайбу?
Где же ребята, которые гоняют мяч летом?
Где же ребята, играющие в баскетбол? Где для этого площадки в дворах? Где-то они есть, но все остальное в парковках и прочем.
Китай и США спортивные страны.
Не может спортивной быть страна, где спорт полностью государственный. Спортивность страны это вовлеченность населения в занятие спортом для себя, для здоровья, а не ради медалек, о которых потом так радостно чинуши рапортуют наверх.
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у нас каждый ребенок в доту и кс шпилит - потенциальные киберспортмены так то))
+7
-2
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Можно включить трансляцию какого-нибудь масштабного спортивного события, куда не нужен билет. Например, Нью-йоркский марафон или любой другой мейджор, или вот недавно проходил Тур де Франс, и посмотреть, сколько там зрителей и как они поддерживают. А потом посмотреть Московский марафон и сколько там зрителей. Может, поэтому матч тв и не показывает эти событи, чтобы не так грустно нам было
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Спортивная страна определяется не наличием наград и медалей в соревнованиях профессионалов, а численностью населения в массовом, любительском спорте. Вряд ли тут Россия в лидерах.
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Ответ Сергей
Комментарий скрыт
Скажешь на какой олимпиаде. И я скажу кто сколько взял медалей 😏😏😏
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Ответ K Investor
Актуальные успешные французские спортсмены так сходу: - Мбапе/Гризман/да там вся сборная на самом деле - футбол - Фуркад/Симон -биатлон, чемпионы мира, обладатели КМ - Окон - формула-1, побеждал в ГП - Маршан - плавание, чемпион много чего уже А российские? Ласицкене - всё, результаты упали. Большунов без конкуренции - всё. Дзюба что-ли? Или кто?))
Что за бессвязный бред????
Фуркад вдруг откуда-то взялся, который давно не выступает.
На каком основании вы утверждаете, что Большунов сдулся? Он выиграл почти все гонки в прошлом году.
Фигуристы, синхронисты, художницы, гимнасты, волейболисты, теннисисты, гандболисты - все это никуда не делось.
Просто «хозяева» мира решили, что нас надо закрыть. Но это никак не меняет того факта, что у нас отличные спортсмены.
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Ответ Atsuktuvas
1) "Здесь нужен критерий, который объективный, а его нет." 2) "Считаю, у нас спортивная страна. " Логика - страшная сила!
Ну как же: "Одни бегают, другие – на лыжах".)))
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Ответ Новак Шпагатович
Молодежь, играющая в хоккей на улице. Где же она? Где же эти коробки, на которых гоняют шайбу? Где же ребята, которые гоняют мяч летом? Где же ребята, играющие в баскетбол? Где для этого площадки в дворах? Где-то они есть, но все остальное в парковках и прочем. Китай и США спортивные страны. Не может спортивной быть страна, где спорт полностью государственный. Спортивность страны это вовлеченность населения в занятие спортом для себя, для здоровья, а не ради медалек, о которых потом так радостно чинуши рапортуют наверх.
В Китае спорт не полностью государственный?
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Ответ murzzzzzilka
Комментарий скрыт
Гордись ракетами, балетами и отчетами Минспорта. Все равно не поймешь о чем речь, пока не увидишь голландскую велосипедную инфраструктуру или насколько людно в Альпах и летом, и зимой (и сколько там маршрутов и приютов).
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Ответ Валентин и ыч
Страны Северной Европы, разумеется, самые спортивные, плюс всякие Швейцарии, Голландии, мб Германия. Франция, вообще Южная, Восточная Европа и особенно Балканы будут в аутсайдерах. К кому ближе Россия, думаю, даже особо гадать не надо, чего бы там в Минспорта не рисовали.
кстати, на strava heatmap прекрасно видно где все затоптано, а где тишина и покой.
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Ответ Новак Шпагатович
Молодежь, играющая в хоккей на улице. Где же она? Где же эти коробки, на которых гоняют шайбу? Где же ребята, которые гоняют мяч летом? Где же ребята, играющие в баскетбол? Где для этого площадки в дворах? Где-то они есть, но все остальное в парковках и прочем. Китай и США спортивные страны. Не может спортивной быть страна, где спорт полностью государственный. Спортивность страны это вовлеченность населения в занятие спортом для себя, для здоровья, а не ради медалек, о которых потом так радостно чинуши рапортуют наверх.
Ты откуда пишешь? Из какой страны? В каждом дворе - коробка. Народу на площадках - валом. Начиная от мужичков и пацанов любителей, которые просто сами гоняют для себя и заканчивая новыми ФОКами в городках даже с населением в 50 000, где каждую неделю соревнования по разным видам спорта, в которых участвуют тысячи детей. Вообще не понимаю о чем ты.
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Ответ murzzzzzilka
Что за бессвязный бред???? Фуркад вдруг откуда-то взялся, который давно не выступает. На каком основании вы утверждаете, что Большунов сдулся? Он выиграл почти все гонки в прошлом году. Фигуристы, синхронисты, художницы, гимнасты, волейболисты, теннисисты, гандболисты - все это никуда не делось. Просто «хозяева» мира решили, что нас надо закрыть. Но это никак не меняет того факта, что у нас отличные спортсмены.
Фуркад меняем на Фийон-Майе или Бреза Буше как вариант. Ничего не меняется. Большунов сдулся потому что не соревнуется с лучшими. Фигуристы/синхронисты/художницы/гимнасты где? Как их можно посмотреть в соревнованиях с лучшими, а не в симуляторах и не на митингах ПТим? Хозяева мира - это кто? Только в рпроп такой термин. Сегодня Байлз упала - без единого писка её мимо подиума. 3 года назад у Авериной упал снаряд - так до сих пор воняет. Величие что-ли в глаз попало?
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Ответ Melnikov1968
Например, Китай и США более спортивные державы. Мой друг 5 лет учился в Шанхае в институте Физической культуры. Инфраструктура на запредельном уровне, если сравнивать с Россией. И что важно, обычные граждане имеют право заниматься на тех объектах, где занимаются профи. Не могу такую ситуацию представить в России. Кто тебя пустит в Лужники или на Петровский? Легоатлетических манежей кот наплакал. В Питере, где живёт 6 млн., всего 6 крытых манежей. О чем вообще речь? Андрей, загляните как-нибудь в институт им. Лесгафта и посмотрите на техническую базу. Сразу все станет понятно. Это можно считать критерием. Вовлеченность граждан в занятия ФК опять же в этих странах значительно выше. Список беговых марафонов в США на которых выходит более 10 тыс. человек переваливает за сотню. В России такого близко нет, даже учитывая, что в США 300 млн. жителей, а у нас 146. Тоже критерий. Можно и дальше продолжить. Но по-моему и так все ясно.
в лужники или на петровский? Ты хочешь сказать, что любой желающий может поюзать главную арену мэддисон сквер гарден или мичиган стэдиум? хватит бредить уже, ну серьезно... везде спортивные объекты сдаются в аренду и нигде бесплатно нельзя играться на главных аренах, аренда которых стоит сотни тысяч за час...
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Ответ Melnikov1968
Например, Китай и США более спортивные державы. Мой друг 5 лет учился в Шанхае в институте Физической культуры. Инфраструктура на запредельном уровне, если сравнивать с Россией. И что важно, обычные граждане имеют право заниматься на тех объектах, где занимаются профи. Не могу такую ситуацию представить в России. Кто тебя пустит в Лужники или на Петровский? Легоатлетических манежей кот наплакал. В Питере, где живёт 6 млн., всего 6 крытых манежей. О чем вообще речь? Андрей, загляните как-нибудь в институт им. Лесгафта и посмотрите на техническую базу. Сразу все станет понятно. Это можно считать критерием. Вовлеченность граждан в занятия ФК опять же в этих странах значительно выше. Список беговых марафонов в США на которых выходит более 10 тыс. человек переваливает за сотню. В России такого близко нет, даже учитывая, что в США 300 млн. жителей, а у нас 146. Тоже критерий. Можно и дальше продолжить. Но по-моему и так все ясно.
США и Китай более спортивные страны. Так уже 30 лет. А как на счет Бразилии или Великобритании?
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Для чего спорить и этим самым играть на руку Губошлепу, он же бредит постоянно, а знаменитые люди, к коим относится и Андрей, реагируют на этот бред...
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Ответ quznez
Количество медалей в сумме с нашим прошлым Союзом сопоставимо с первой спортивной державой. Чего тебе ещё нужно, Губерниев?
Очевидно же, что имеются в виду не медали.
Пример. Я хотел поиграть в гандбол. Живу в Москве. Найти место не мог. Есть какие-то дюсш около мкада в противоположную сторону от меня. Позвонил ради интереса и человек оч удивился вопросу и сказал, что у них можно только заниматься.
То же самое примерно было с футболом, баскетболом.
Места есть, но поиграть нельзя.
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Ответ quznez
1 США 1169 947 828 2944 [1] 2 СССР [1] 473 376 355 1204 СССР [1] + КОМАНДА СТРАН СНГ [9] 527 420 392 1339 3 ГЕРМАНИЯ [2] 305 303 313 921 [2] ГЕРМАНИЯ [2] + ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМАНДА ГЕРМАНИИ [11] 341 363 354 1058 [2] 4 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 298 322 327 947 [3] 5 КИТАЙ [3] 287 229 192 708 6 ФРАНЦИЯ 265 297 330 892 [4] 7 ИТАЛИЯ 259 232 270 761 8 РОССИЯ 228 228 246 702
Количество медалей в сумме с нашим прошлым Союзом сопоставимо с первой спортивной державой.
Чего тебе ещё нужно, Губерниев?
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Я казалось бы противоречивое понятие выдвину: держава у нас спортивная, а страна не спортивная. Поясню, спорт высших достижений у нас на уровне более-менее, а массовый спорт сильно просел по сравнению с совком. Простой пример, у нас вложили сотни млрд в стадионы к ЧМ. И половина из них никому не нужна. А если бы эти сотни млрд вложить в массовый спорт?
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Это хайп, чтоб не забывали. Такой же бред и йозе Марино несет
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