Кириленко ответил Губерниеву, который назвал Россию неспортивной страной: «А кто тогда спортивная держава?»
Андрей Кириленко отреагировал на заявление Дмитрия Губерниева.
Президент РФБ ответил известному телеведущему, который назвал Россию неспортивной страной.
«A кто тогда спортивная держава? Мне интересны критерии. Какие? Где статистика: сколько людей во Франции интересуются спортом? Будет такая же картинка. Люди в принципе не настолько интересуются спортом, как мы думаем. Здесь нужен критерий, который объективный, а его нет.
Считаю, у нас спортивная страна. У нас достаточно много людей, занимающихся спортом. Возможно, не на высоком уровне. Одни бегают, другие – на лыжах. У нас много молодежи, которая на улице играет в хоккей, футбол, баскетбол.
У Дмитрия свое мнение, никто не запрещает. Я не согласен с этим утверждением. Россия – очень спортивная держава!» – сказал Кириленко.
2) "Считаю, у нас спортивная страна. "
Логика - страшная сила!
Где же ребята, которые гоняют мяч летом?
Где же ребята, играющие в баскетбол? Где для этого площадки в дворах? Где-то они есть, но все остальное в парковках и прочем.
Китай и США спортивные страны.
Не может спортивной быть страна, где спорт полностью государственный. Спортивность страны это вовлеченность населения в занятие спортом для себя, для здоровья, а не ради медалек, о которых потом так радостно чинуши рапортуют наверх.
Фуркад вдруг откуда-то взялся, который давно не выступает.
На каком основании вы утверждаете, что Большунов сдулся? Он выиграл почти все гонки в прошлом году.
Фигуристы, синхронисты, художницы, гимнасты, волейболисты, теннисисты, гандболисты - все это никуда не делось.
Просто «хозяева» мира решили, что нас надо закрыть. Но это никак не меняет того факта, что у нас отличные спортсмены.
Пример. Я хотел поиграть в гандбол. Живу в Москве. Найти место не мог. Есть какие-то дюсш около мкада в противоположную сторону от меня. Позвонил ради интереса и человек оч удивился вопросу и сказал, что у них можно только заниматься.
То же самое примерно было с футболом, баскетболом.
Места есть, но поиграть нельзя.
Чего тебе ещё нужно, Губерниев?