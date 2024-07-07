Леброн Джеймс официально вернулся в «Лейкерс». Скидка почти в 3 миллиона поможет клубу избежать второго налогового порога

Леброн Джеймс заработает 101,355 миллиона долларов за 2 года.

« » официально объявили о подписании звездного форварда.

Джеймс согласовал окончательную сумму по своему контракту. Скидка почти в 3 миллиона от максимально возможной цифры позволит клубу избежать ограничений, связанных со вторым налоговым порогом.

Контракт Джеймса включает опцию игрока на второй сезон, право на запрет на обмен и торговый бонус в размере 15%.

20-кратный член символических сборных НБА, 4-кратный MVP и 4-кратный чемпион НБА начнет 22-й сезон в лиге в одной команде со своим сыном.