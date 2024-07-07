Леброн Джеймс официально вернулся в «Лейкерс». Скидка почти в 3 миллиона поможет клубу избежать второго налогового порога
Леброн Джеймс заработает 101,355 миллиона долларов за 2 года.
«Лейкерс» официально объявили о подписании звездного форварда.
Джеймс согласовал окончательную сумму по своему контракту. Скидка почти в 3 миллиона от максимально возможной цифры позволит клубу избежать ограничений, связанных со вторым налоговым порогом.
Контракт Джеймса включает опцию игрока на второй сезон, право на запрет на обмен и торговый бонус в размере 15%.
20-кратный член символических сборных НБА, 4-кратный MVP и 4-кратный чемпион НБА начнет 22-й сезон в лиге в одной команде со своим сыном.
или крабс получит +15% к зп то что скинул 3 миллиона из «основных» либо он получит прибавку в случае обмена