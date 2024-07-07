Леброн Джеймс официально вернулся в «Лейкерс». Скидка почти в 3 миллиона поможет клубу избежать второго налогового порога

Теги переходы Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Леброн Джеймс заработает 101,355 миллиона долларов за 2 года.

«Лейкерс» официально объявили о подписании звездного форварда.

Джеймс согласовал окончательную сумму по своему контракту. Скидка почти в 3 миллиона от максимально возможной цифры позволит клубу избежать ограничений, связанных со вторым налоговым порогом.

Контракт Джеймса включает опцию игрока на второй сезон, право на запрет на обмен и торговый бонус в размере 15%.

20-кратный член символических сборных НБА, 4-кратный MVP и 4-кратный чемпион НБА начнет 22-й сезон в лиге в одной команде со своим сыном.

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15 комментариев
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у нас тут ЛеБрон по скидке, пакет брать будете
+26
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+26
Ответ Radik_2.0
у нас тут ЛеБрон по скидке, пакет брать будете
Карта магазина есть? Скачайте наше приложение. При покупке одного Брона второй в подарок.
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+19
Ну вот, дед сделал скидос на контракт сыну. Всё по пацански, без обмана.
+8
0
+8
Ответ Григорий Ефимов
Карта магазина есть? Скачайте наше приложение. При покупке одного Брона второй в подарок.
А у вас карта нашего магазина в Кливленде. Возьмите новую в Лос-Анджелесе
+5
0
+5
ну всё теперь рынок может жить спокойно))
+4
-1
+3
Ответ Acuity Gaming
Сколько там денег Лейкерс при этом сэкономят и сколько из них Леброн получит в "конверте"? Риторический, только второй вопрос
я думаю тут ответ очевиден-ноль. за такие приколы в нба и в штатах так нахлабучат что мало не покажется. он другими спрсабами свое заберет оформит сына,к примеру..
+3
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+3
Ответ Acuity Gaming
Сколько там денег Лейкерс при этом сэкономят и сколько из них Леброн получит в "конверте"? Риторический, только второй вопрос
ну вот я уже сам ввиду редкости этого пункта уже и сам не уверен что за торговый бонус
или крабс получит +15% к зп то что скинул 3 миллиона из «основных» либо он получит прибавку в случае обмена
+3
-1
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Королевская скидка
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0
Ответ Максим Макеев
ну вот я уже сам ввиду редкости этого пункта уже и сам не уверен что за торговый бонус или крабс получит +15% к зп то что скинул 3 миллиона из «основных» либо он получит прибавку в случае обмена
Мне про кикер понятно, это прибавка Леброну в случае обмена (правда, я не знаю, работает ли это при обмене по инициативе игрока, хотя как определить инициативу юридически не понятно). У меня вопрос, сколько денег сэкономят Лейкерс в этом сезоне из-за того, что не зайдут за второй жесткий потолок
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