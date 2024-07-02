Джейсон Тейтум близок к подписанию рекордного контракта – 314 млн на 5 лет

Форвард «Селтикс» подпишет новое соглашение с клубом.

Как информирует The Athletic, контракт будет рассчитан на рекордную сумму – за 5 сезонов заработает 314 млн долларов. Ранее самый большой договор подписал одноклубник Тейтум Джейлен Браун, он получит 287 млн долларов.

Тейтум помог « » выиграть титул чемпионов в сезоне-23/24. Он завершил сезон на 6-м месте в голосовании за MVP и набирал в среднем 26,9 очка, 4,9 передачи, 8,1 подбора при 38% из-за дуги.