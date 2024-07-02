Джейсон Тейтум близок к подписанию рекордного контракта – 314 млн на 5 лет

Теги Бостон НБА Джейсон Тейтум Баскетбол

Форвард «Селтикс» подпишет новое соглашение с клубом.

Как информирует The Athletic, контракт будет рассчитан на рекордную сумму – за 5 сезонов Джейсон Тейтум заработает 314 млн долларов. Ранее самый большой договор подписал одноклубник Тейтум Джейлен Браун, он получит 287 млн долларов.

Тейтум помог «Бостону» выиграть титул чемпионов в сезоне-23/24. Он завершил сезон на 6-м месте в голосовании за MVP и набирал в среднем 26,9 очка, 4,9 передачи, 8,1 подбора при 38% из-за дуги.

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16 комментариев
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На этом фоне владельцы Бостона объявили о продаже Селтикс. Вот уж хитрецы, решили обналичить на пике😂
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Надеюсь 38 летний Хорфорд получит супермакс. Браун, Тейтум - максималки. Холидей, Порзингис, Уайт будут получать по 30+ млн в год каждый. Ролевики еще подписывают новые контракты, Хаузер там на подходе. Грусбек под шумок раздал всем денег, а платить конский налог он не хочет. Сейчас он продаст клуб, а дальше не его проблемы. Идеальная продажа, так пихнуть клуб на пике не каждый сможет. По сути готовая династия, но с финансовым сюрпризом. Интересно кто согласится платить, Балмера второго нет.
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Ответ Nightyork97
Надеюсь 38 летний Хорфорд получит супермакс. Браун, Тейтум - максималки. Холидей, Порзингис, Уайт будут получать по 30+ млн в год каждый. Ролевики еще подписывают новые контракты, Хаузер там на подходе. Грусбек под шумок раздал всем денег, а платить конский налог он не хочет. Сейчас он продаст клуб, а дальше не его проблемы. Идеальная продажа, так пихнуть клуб на пике не каждый сможет. По сути готовая династия, но с финансовым сюрпризом. Интересно кто согласится платить, Балмера второго нет.
Балмер вообще лапоть. С ним может сравниться разве что Федун.
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Ответ Владимир Бойко
И Бостон сразу улетает под лютейший потолок . печально конечно
Так потолок будет расти со временем, и через пару лет уже будет десять таких контрактов в лиге
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Ответ leon01
Вот какая нынче зарплата у чокеров🤔
Такая же,как и была раньше.... Поправьте меня,но зарплата платится в % ,а не миллионах. Растёт бизнес - растут номинальные доходы. Но условие Коллективного соглашения продолжает выполняться.
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Ну что,кто заработает первый миллиард чисто по контракту? Пацаны с драфта Дончича? Сам Лука /Янг/ШГА? Или Морант? Хотя они вроде ровесники.Эдвардс так точно должен.
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Ну а какие варианты, титул взяли, состав укомплектован, две звезды есть и ближайшее 5 лет есть все предпосылки, что станут династией
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Где-то плачет лучший хоккеист мира за последние лет 30 Коннор Макдэвид))
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И Бостон сразу улетает под лютейший потолок . печально конечно
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да ладно, я сам милиционер)
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Ответ Бородатый пивовар
Ну что,кто заработает первый миллиард чисто по контракту? Пацаны с драфта Дончича? Сам Лука /Янг/ШГА? Или Морант? Хотя они вроде ровесники.Эдвардс так точно должен.
Думаю такое еще не скоро будет. уж точно не то поколение что щас играет. Может Вемби или тек кто придут в лигу в ближайшие 3-4 года
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