«Майами» и Бэм Адебайо намерены продлить контракт на 3 года и 166 млн долларов

«Майами» планирует подписать максимальное продление контракта с Бэмом Адебайо.

Соглашение с центровым будет продлено на три года и 166 миллионов долларов, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Новый контракт Адебайо (26 лет, 206 см) будет рассчитан до конца сезона-2028/29.

В прошедшем сезоне Адебайо сыграл 71 матч, набирая в среднем 19,3 очка, 10,4 подбора, 3,9 передачи, 1,1 перехвата и 0,9 блок-шота при 52,1% с игры.

является трехкратным участником Матча всех звезд и трехкратным членом символической сборной по игре в защите.