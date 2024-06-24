Кевин Гарнетт: «Почувствовал себя оскорбленным после слов Пэта Райли на преддрафтовом просмотре»
Кевин Гарнетт вспомнил о просмотре перед драфтом с участием Пэта Райли.
В 1995 году бигмен решил выставить свою кандидатуру сразу после школы, минуя NCAA.
«Вдруг я услышал, как Пэт Райли произнес: «Да ладно, какого хрена мы тут делаем? Заставляете меня ждать парня из старшей школы? Погнали! Давайте уже начнем это дерьмо». И клянусь Богом, я почувствовал себя оскорбленным. Эта ерунда до сих пор беспокоит меня.
Я не стал ничего говорить вслух, потому что не хотел облажаться. Подумал: «О, он не знает, зачем он здесь?» Он разбудил во мне зверя. Я такой: «Он не знает, зачем он здесь?» И это был безумный просмотр. Я колотил сверху со страшной силой: «Бум, бум», – вспомнил Гарнетт.
Кевин был выбран «Миннесотой» под 5-м номером.
То, что всегда приводит в “восторг” бостонскую паству.