Кевин Гарнетт: «Почувствовал себя оскорбленным после слов Пэта Райли на преддрафтовом просмотре»

Теги Майами Пэт Райли Миннесота Кевин Гарнетт НБА драфт НБА Баскетбол

Кевин Гарнетт вспомнил о просмотре перед драфтом с участием Пэта Райли.

В 1995 году бигмен решил выставить свою кандидатуру сразу после школы, минуя NCAA.

«Вдруг я услышал, как Пэт Райли произнес: «Да ладно, какого хрена мы тут делаем? Заставляете меня ждать парня из старшей школы? Погнали! Давайте уже начнем это дерьмо». И клянусь Богом, я почувствовал себя оскорбленным. Эта ерунда до сих пор беспокоит меня.

Я не стал ничего говорить вслух, потому что не хотел облажаться. Подумал: «О, он не знает, зачем он здесь?» Он разбудил во мне зверя. Я такой: «Он не знает, зачем он здесь?» И это был безумный просмотр. Я колотил сверху со страшной силой: «Бум, бум», – вспомнил Гарнетт.

Кевин был выбран «Миннесотой» под 5-м номером.

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4 комментария
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
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Да что ты, черт побери, такое несешь!
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Ответ osipovdmitry
Да что ты, черт побери, такое несешь!
Я несу доброе, чистое, светлое!
То, что всегда приводит в “восторг” бостонскую паству.
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