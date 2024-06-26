Руи Хатимура и Юта Ватанабе – в предварительном составе сборной Японии

Теги сборная Японии Руи Хатимура Юта Ватанабе Баскетбол

Сборная Японии назвала предварительный состав на Олимпийские игры-2024 в Париже.

В состав из 16 игроков вошли форвард «Лейкерс» Руи Хатимура и бывший форвард «Финикса» Юта Ватанабе.

Также в команду вошли Джош Хоукинсон («Сибуя»), Юки Кавамура («Иокогама»), Кеисеи Томинага (Университет Небраска), Юки Тогаси («Тиба») и Макото Хиедзима («Уцуномия»).

Япония сыграет в группе B против Франции и Германии, а также победителя отборочного турнира в Латвии.

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3 комментария
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У Кэма Томаса вроде есть японские корни, хотелось бы его увидеть с Хачимурой)
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Самураи наступили на горло собственной гордости и признали Хатимуру японцем?
Жесть.
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Ответ Caraxes
У Кэма Томаса вроде есть японские корни, хотелось бы его увидеть с Хачимурой)
Никаких корней. Американец, родился на военной базе, гражданства не имеет. Если бы играл за Японию, то как обычный натурализованный. Только самой Японии на это место намного нужнее центровой Хоукинсон.
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