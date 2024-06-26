Руи Хатимура и Юта Ватанабе – в предварительном составе сборной Японии

Сборная Японии назвала предварительный состав на Олимпийские игры-2024 в Париже.

В состав из 16 игроков вошли форвард «Лейкерс» и бывший форвард «Финикса» .

Также в команду вошли Джош Хоукинсон («Сибуя»), Юки Кавамура («Иокогама»), Кеисеи Томинага (Университет Небраска), Юки Тогаси («Тиба») и Макото Хиедзима («Уцуномия»).

Япония сыграет в группе B против Франции и Германии, а также победителя отборочного турнира в Латвии.