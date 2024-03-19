Жеребьевка баскетбольных турниров Олимпиады-2024: Сербия сыграет в одной группе с США

Теги сборная Франции сборная Германии сборная США сборная Австралии сборная Сербии Баскетбол - фото сборная Канады сборная Японии Париж-2024 сборная Южного Судана Баскетбол

В Мюнхене состоялась жеребьевка баскетбольных турниров Олимпийских игр в Париже.

Церемония жеребьевки мужского и женского олимпийских турниров прошла в Доме баскетбола Патрика Баумана в Мисе, Швейцария.

В мужском олимпийском баскетбольном турнире, который пройдет с 27 июля по 10 августа, примут участие 12 стран.

Группа А: Австралия, победитель отборочного турнира в Греции, Канада, победитель отборочного турнира в Испании.

Группа B: Франция, Германия, Япония, победитель отборочного турнира в Латвии.

Группа C: Сербия, Южный Судан, победитель отборочного турнира в Пуэрто-Рико, США.

В плей-офф выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также две лучшие команды, занявшие 3-е места.

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6 комментариев
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Ответ Вадим flanec
Группа В у мужчин курам на смех. Хозяевам ОИ поблажка явная.
Немцы действующие чемпионы мира.

Японцы у которых может полететь так, что потом не остановишь.

И бразильцы/латвийцы которые крови попить могут еще как.

Не пахнет поблажками, и тем более смех не вызывает.
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Не повезло сербам со жребием.
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А Россия сыграет с Белоруссией...
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Южный Судан за 3 место поборется конечно, но американцы обещали играть на разницу и привезут им столько, что дальше автоматом выйдут третьи места из первых двух групп…
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