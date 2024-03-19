Жеребьевка баскетбольных турниров Олимпиады-2024: Сербия сыграет в одной группе с США
В Мюнхене состоялась жеребьевка баскетбольных турниров Олимпийских игр в Париже.
Церемония жеребьевки мужского и женского олимпийских турниров прошла в Доме баскетбола Патрика Баумана в Мисе, Швейцария.
В мужском олимпийском баскетбольном турнире, который пройдет с 27 июля по 10 августа, примут участие 12 стран.
Группа А: Австралия, победитель отборочного турнира в Греции, Канада, победитель отборочного турнира в Испании.
Группа B: Франция, Германия, Япония, победитель отборочного турнира в Латвии.
Группа C: Сербия, Южный Судан, победитель отборочного турнира в Пуэрто-Рико, США.
В плей-офф выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также две лучшие команды, занявшие 3-е места.
Японцы у которых может полететь так, что потом не остановишь.
И бразильцы/латвийцы которые крови попить могут еще как.
Не пахнет поблажками, и тем более смех не вызывает.