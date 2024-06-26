УНИКС объявил о продлении контракта с Исмаэлем Бако

Теги переходы УНИКС Единая лига ВТБ Исмаэль Бако Баскетбол

Исмаэль Бако остается в УНИКСе.

Казанский клуб и центровой сборной Бельгии (28 лет, 208 см) подписали новое соглашение о продлении сотрудничества по схеме 1+1.

В прошедшем чемпионате Лиги ВТБ Бако принял участие в 41 матче (37 из них – в старте).

Средняя статистика бельгийца составила 7,3 очка и 5,8 подбора (2-й показатель в команде) за 24 минуты игрового времени.

Исмаэль – лидер сезона по блок-шотам в среднем за игру (1,8).

«Очень рад продолжить свой путь с УНИКСом! Я мотивирован работать еще усерднее, чтобы в предстоящем чемпионате добиться с командой больших успехов. Благодаря болельщикам и друзьям, которых я приобрел здесь за прошедший сезон, в Казани я чувствую себя как дома», – заявил Бако.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий