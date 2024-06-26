УНИКС объявил о продлении контракта с Исмаэлем Бако
Исмаэль Бако остается в УНИКСе.
Казанский клуб и центровой сборной Бельгии (28 лет, 208 см) подписали новое соглашение о продлении сотрудничества по схеме 1+1.
В прошедшем чемпионате Лиги ВТБ Бако принял участие в 41 матче (37 из них – в старте).
Средняя статистика бельгийца составила 7,3 очка и 5,8 подбора (2-й показатель в команде) за 24 минуты игрового времени.
Исмаэль – лидер сезона по блок-шотам в среднем за игру (1,8).
«Очень рад продолжить свой путь с УНИКСом! Я мотивирован работать еще усерднее, чтобы в предстоящем чемпионате добиться с командой больших успехов. Благодаря болельщикам и друзьям, которых я приобрел здесь за прошедший сезон, в Казани я чувствую себя как дома», – заявил Бако.