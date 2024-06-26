«Партизан» оштрафовал Бруно Кабокло, но использует опцию и сохранит игрока в составе на следующий сезон

«Партизан» принял важные решения по Бруно Кабокло.

Сербский клуб объявил, что бразильский форвард получил штраф, равный его 5-месячной зарплате.

Несмотря на это, « » воспользуется пунктом в контракте, чтобы оставить игрока в команде на следующий сезон.

В пресс-релизе клуб заявил, что Кабокло нарушил условия контракта, покинув команду без разрешения и уважительной причины.

«Партизан» также подчеркивает, что у клуба не было никаких долгов перед Кабокло на момент совершения игроком дисциплинарных нарушений.

Перед финалом чемпионата Сербии Кабокло без разрешения покинул расположение «Партизана» и улетел в США. По информации СМИ, бразильский форвард участвовал в суде по делу об опеке над сыном. Игрок запросил разрешение у клуба через своего агента, но просьба была отклонена.

Согласно сделанному ранее заявлению агента Кабокло Даниэля Хазана, игрок уже обратился с просьбой о расторжении контракта, который рассчитан до 2025 года.

«Мы уже приняли решение. Бруно не будет играть в «Партизане».

Две зарплаты задерживаются. В контракте установлен 30-дневный срок, за который клуб может просрочить выплаты, но мы также должны в течение семи дней (после превышения задержки) отправить электронное письмо с просьбой об оплате. Мы так и сделали. Но на наше письмо никто не ответил, и деньги не были выплачены, поэтому мы отправили заявление о расторжении договора», – рассказал агент.