Чарльз Ли: «У «Хорнетс» очень хорошая команда, которой не везло с травмами. Мы будем бороться в каждом матче»

Новый главный тренер «Хорнетс» Чарльз Ли рассказал, чего ждать от команды.

Ли назвал « » коллективом, который наполнен талантами с большим нереализованным потенциалом. В прошлом сезоне команда выиграла всего в 21 матче.

«У нас очень и очень хорошая команда. «Хорнетс» не везло с травмами. Но эта группа сосредоточена на правильных вещах. Ожидания таковы, что мы будем бороться в каждом матче, будь то домашняя или выездная игра, независимо от того, кто окажется на площадке. Наш коллектив будет един на обеих половинах, независимо от того, кто будет составлять пятерку в конкретный момент», – заявил Ли.