Кендрик Перкинс о том, что пропустил Брэндона Миллера в голосовании за лучшего новичка: «В мою защиту, кто вообще о нем говорил?»

Теги Кендрик Перкинс Шарлотт НБА Брэндон Миллер Баскетбол

Кендрик Перкинс хотел извиниться перед Брэндоном Миллером.

Эксперт ESPN отказался от участия в будущих голосованиях за награды НБА. Перкинс ответил на вопрос об отсутствии Брэндона Миллера в его бюллетене в голосовании за лучшего новичка.

«Еще одна причина, почему я отказался от голоса. Совершенно о нем забыл. Я пытался связаться с ним, чтобы извиниться. Когда отправил бюллетень, был ошарашен тем, что забыл его. Произошла ошибка. В мою защиту, кто вообще о нем говорил хоть немного?», – посмеялся бывший игрок.

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