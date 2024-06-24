Кендрик Перкинс о том, что пропустил Брэндона Миллера в голосовании за лучшего новичка: «В мою защиту, кто вообще о нем говорил?»

Кендрик Перкинс хотел извиниться перед Брэндоном Миллером.

Эксперт ESPN отказался от участия в будущих голосованиях за награды . Перкинс ответил на вопрос об отсутствии в его бюллетене в голосовании за лучшего новичка.

«Еще одна причина, почему я отказался от голоса. Совершенно о нем забыл. Я пытался связаться с ним, чтобы извиниться. Когда отправил бюллетень, был ошарашен тем, что забыл его. Произошла ошибка. В мою защиту, кто вообще о нем говорил хоть немного?», – посмеялся бывший игрок.