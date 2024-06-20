«Барселона» ведет переговоры с Диланом Озетковски

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«Барселона» может подписать Дилана Озетковски.

«Барселона» стремится к дальнейшему улучшению состава и ведет переговоры с центровым Диланом Озетковски (27 лет, 206 см), сообщает Eurohoops.

Озетковски провел последние два сезона за «Уникаху» и сыграл ключевую роль в победе команды на Кубке Испании 2023 года, а также внес вклад в победу в сезоне Лиги чемпионов-2023/24.

Его показатели в прошедшем сезоне составили 10,4 очка, 4,4 подбора, 1,0 передачи и 0,7 перехвата в среднем за матч.

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