Эксперт Кевин О’Коннор: «Бакс» хотят использовать более универсальный стиль защиты, что поднимает вопрос о будущем Брука Лопеса»

Теги возможные переходы Милуоки Торонто НБА Брук Лопес Брюс Браун Баскетбол

По словам Кевина О’Коннора, «Бакс» могут обменять центрового Брука Лопеса.

«Ходят слухи, что в следующем сезоне «Бакс» хотят использовать более универсальный стиль защиты, что поднимает вопрос о том, есть ли у Брука Лопеса будущее в команде.

Обмен Брука Лопеса на Брюса Брауна – идеальное соответствие зарплат, а затем «Рэпторс» могут обменять Лопеса в другую команду. Было бы интересно посмотреть на заслоны и забегания Брауна в поддержку Янниса Адетокумбо и Дэмиана Лилларда», – пишет эксперт The Ringer.

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7 комментариев
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милуоки стоит написать книгу
как за год превратится из контендера в контейнер
+17
-1
+16
Лопез будет отличным дополнением многим командам
+6
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+6
Ответ frenemy
Жду не дождусь момента когда Брук уйдет и люди увидят какой действительно Яннис защитник
Даже при том, что Брук очень хорошо ему помогает, Яннис сам по себе - один из лучших в лиге по защите.
+3
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+3
Руки прочь от Брука нашего Лопеса!
+2
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Интересно, откуда им пришла мысль об универсальной защите? Где они такое могли увидеть?
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