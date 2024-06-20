Эксперт Кевин О’Коннор: «Бакс» хотят использовать более универсальный стиль защиты, что поднимает вопрос о будущем Брука Лопеса»

По словам Кевина О’Коннора, «Бакс» могут обменять центрового Брука Лопеса.

«Ходят слухи, что в следующем сезоне «Бакс» хотят использовать более универсальный стиль защиты, что поднимает вопрос о том, есть ли у Брука Лопеса будущее в команде.

Обмен Брука Лопеса на – идеальное соответствие зарплат, а затем «Рэпторс» могут обменять Лопеса в другую команду. Было бы интересно посмотреть на заслоны и забегания Брауна в поддержку Янниса Адетокумбо и Дэмиана Лилларда», – пишет эксперт The Ringer.