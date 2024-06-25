Реджи Джексон использовал опцию продления в контракте с «Наггетс» на 5,2 млн долларов
Реджи Джексон остается в «Денвере».
Разыгрывающий «Наггетс» (34 года, 188 см) воспользовался опцией продления контракта на сезон-24/25 на сумму 5,2 млн долларов.
Джексон присоединился к «Наггетс» по ходу сезона-22/23 после выкупа его контракта и выхода на рынок свободных агентов, но не имел стабильной роли. После повторного подписания соглашения с «Денвером» прошлым летом Реджи стал важной частью ротации в прошлом сезоне, набирая в среднем 10,2 очка и 3,8 передачи за 22,2 минуты на площадке.
Джексон выходил во всех 82 встречах «Наггетс» в регулярке, включая 23 раза в стартовом составе вместо травмированного Джамала Мюррея.
Вполне 10 может получить.
Понятно, что всё это просто шансы и не факт что будет хороший результат, но очень большой вопрос, хотят ли они просирать прайм Николы на вылеты во втором раунде? Франшиза в пиковой точке за кучу лет, если не в ближайшие два сезона, то когда ещё переформировываться?