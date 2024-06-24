«Хьюстон» сохранит Джеффа Грина, Джока Лэндейла и Джейшона Тэйта для использования в обменах

«Хьюстон» готовится к работе на рынке обменов.

Команда планирует воспользоваться опциями в контрактах форвардов (7,5 миллионов долларов) и (8 миллионов) и гарантировать зарплату центрового (8 миллионов) на следующий сезон.

«Рокетс» также планируют переподписать защитника , который выходит на рынок свободных агентов, с оглядкой на результаты драфта-2024.