Пол Джордж: «Вембаньяма, встань там. Я швырну мяч так высоко, как смогу, а ты просто поймай его и поставь сверху»

Теги Рэджон Рондо Крис Пол Сан-Антонио НБА Пол Джордж Виктор Вембаньяма Баскетбол

Пол Джордж прокомментировал будущее Виктора Вембаньямы.

«Окончание года стало страшным для лиги. Он получил необходимый заряд на это межсезонье. Окружающий его персонал пока не готов к его таланту и способностям. Если бы рядом был кто-то вроде Криса Пола или Рэджона Рондо, один из тех, кто понимает баскетбол. «Вемби, встань там, я швырну мяч так высоко, как смогу, а ты просто поймай его и поставь сверху». Если бы кто-то смог просто объяснить ему игру подобным образом. Пока у него нет подходящего напарника.

Он не пятый номер. Не нужно заставлять его толкаться с традиционными «большими» весь сезон. Ему нужен динамичный центровой в качестве партнера. И кто-то, кто растянет пространство для него.

«Сперс» не ориентируются на обмены. Они растят своих игроков, отлично работают на драфте. Встраивают игроков в свою систему. Не думаю, что они убьют свою команду ради больших сделок. Им не нужно затмевать развитие Вембаньямы», – заключил Пол Джордж.

Французский центровой Виктор Вембаньяма стал лучшим новичком года НБА.

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3 комментария
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ну тк иди растягивай брат😎
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Все бы хорошо, но в этом же спиче ПГ сам спалился, что судит только по видосам из Инстаграма. Он же не дурак полные матчи Спёрс смотреть)
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о, ещё один, который воспринимает Вемби, как более высокого Клинта Капелу, а не таланта поколения, который может всё. Что-то у меня появились сомнения в высоком баскетбольном интеллекте Пола Джорджа
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