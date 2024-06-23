Пол Джордж: «Вембаньяма, встань там. Я швырну мяч так высоко, как смогу, а ты просто поймай его и поставь сверху»

Пол Джордж прокомментировал будущее Виктора Вембаньямы.

«Окончание года стало страшным для лиги. Он получил необходимый заряд на это межсезонье. Окружающий его персонал пока не готов к его таланту и способностям. Если бы рядом был кто-то вроде или , один из тех, кто понимает баскетбол. « , встань там, я швырну мяч так высоко, как смогу, а ты просто поймай его и поставь сверху». Если бы кто-то смог просто объяснить ему игру подобным образом. Пока у него нет подходящего напарника.

Он не пятый номер. Не нужно заставлять его толкаться с традиционными «большими» весь сезон. Ему нужен динамичный центровой в качестве партнера. И кто-то, кто растянет пространство для него.

«Сперс» не ориентируются на обмены. Они растят своих игроков, отлично работают на драфте. Встраивают игроков в свою систему. Не думаю, что они убьют свою команду ради больших сделок. Им не нужно затмевать развитие Вембаньямы», – заключил .

Французский центровой Виктор Вембаньяма стал лучшим новичком года НБА.