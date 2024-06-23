Армянский клуб ведет переговоры с Марией Крымовой

Мария Крымова может продолжить карьеру в Армении.

Один из армянских клубов, который выступит в европейском турнире, ведет переговоры о переходе разыгрывающей МБА Марии Крымовой (23 года, 170 см), сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

Клуб рассчитывает подписать баскетболистку на первую часть сезона. Если сделка состоится, Крымова станет единственной россиянкой, которая будет выступать в европейском турнире в предстоящем сезоне.

Крымова является трехкратным бронзовым призером Премьер‑лиги, а также серебряной медалисткой Кубка России в составе МБА.