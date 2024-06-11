Самый ценный игрок Премьер-лиги Нина Глонти переходит из МБА в курское «Динамо»

Нина Глонти продолжит карьеру в курском «Динамо».

Форвард сборной России (27 лет, 188 см) покинет МБА и будет выступать за клуб из , информирует «Спорт-Экспресс».

В составе МБА Глонти провела всю профессиональную карьеру. Со столичной командой она дважды становилась вице-чемпионкой Кубка России и трижды брала бронзу Премьер-лиги. В завершившемся сезоне признали MVP регулярного чемпионата.

Глонти отыграла во всех 30 матчах МБА в регулярке, набирая в среднем 11,2 очка, 7,5 подбора, 3,4 передачи, 0,6 перехвата и 0,6 блок-шота за встречу.

В серии за бронзу сезона-23/24 МБА проиграла курскому «Динамо».