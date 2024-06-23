Шон Кемп о величайшем баскетболисте всех времен: «Люди злятся на меня, когда я это говорю, но это Билл Расселл»
Шон Кемп считает Билла Расселла величайшим баскетболистом всех времен.
Трехкратный член символических сборных НБА высказал свое мнение на подкасте All the Smoke.
«Люди злятся на меня, когда я это говорю, но это Билл Расселл.
Лучшим в истории не стать, просто набирая очки. Лучший должен делать на площадке очень многое.
Он должен быть все время в центре внимания, помогать партнерам, оберегать мяч. Мы обычно блокировали мяч, выбивая его на 17-й ряд трибун. Он на самом деле делал блок-шоты, после который они заносили мяч в сетку.
Когда я оглядываюсь назад на прошлые годы баскетбола, да, Уилт Чемберлен был настоящим зверем, но, черт, Билл Расселл выкладывался на паркете до конца. Если речь заходит о лучшем разностороннем баскетболисте, о количестве титулов, о длительности победного периода, он должен быть наверху», – заявил Кемп.
Центровой Билл Расселл завоевал 11 титулов в составе «Бостона» и 5 раз становился MVP.