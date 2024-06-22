«Сан-Антонио» может обменять Келдона Джонсона или Девина Васселла

«Сперс» могут обменять Келдона Джонсона или Девина Васселла.

и являются наиболее вероятными кандидатами на обмен в составе « ».

Ожидается, что «Сперс» будут активны на рынке обменов в это межсезонье. Также клуб может обменять один из своих четырех пиков на предстоящем драфте (4, 8, 35, 48).

«Сперс» не хотят израсходовать активы до того, как будет готов к победе на самом высоком уровне, но слишком медленное строительство команды может его расстроить», – пишет ESPN.com.