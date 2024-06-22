«Сан-Антонио» может обменять Келдона Джонсона или Девина Васселла

Теги возможные переходы Сан-Антонио НБА Келдон Джонсон Девин Васселл Виктор Вембаньяма Баскетбол

«Сперс» могут обменять Келдона Джонсона или Девина Васселла.

Келдон Джонсон и Девин Васселл являются наиболее вероятными кандидатами на обмен в составе «Сан-Антонио».

Ожидается, что «Сперс» будут активны на рынке обменов в это межсезонье. Также клуб может обменять один из своих четырех пиков на предстоящем драфте (4, 8, 35, 48).

«Сперс» не хотят израсходовать активы до того, как Вембаньяма будет готов к победе на самом высоком уровне, но слишком медленное строительство команды может его расстроить», – пишет ESPN.com.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Келдона да, но Вассела я бы оставил
+1
0
+1
Ответ kacnep
Погодите, Васселл же был неприкасаемым, как и Витек
потому что никакого конкретного инсайда нет. Если почитать источник, то Брет Сигель из Клатч Поинтс говорит, что в слухах чаще всего слышны имена Васселла и Джонсона, но это потому, что скорее всего эти игроки могут быть интересны другим командам. Вода на воде и никакой конкретики.
Всё это происходит потому, что менеджеры активно работают и обсуждают самые разные варианты, большинство из которых никогда не будут реализованы.
Диалог может быть такой:
Прести: эй, Брайн, может вы мне Васселла отдадите, а? А я тебе Айзею Джо и пару пиков
Брайн Райт: ха-ха, очень смешно. Тут Поп говорит, что лучше снова посоветуй какого француза на драфте взять, у тебя хорошо получается их выбирать. Вемби хочет их всех, а у нас только два пика.
Прести: хм, давай вы мне пики отдадите, я хи коллекционирую
Тем временем кто-то из офиса Тандер услышал как они обсуждали Васселла и бегом звонить Брету Сигелю: "Спёрс обсуждают обмен Васселла!!!!!"
+1
0
+1
Про Васселла верится с трудом
0
0
0
4 8 15 16 23 42
0
0
0
Ерунда. Васселла не будут менять, он, как пишут, неприкосновенен вместе с Вембаньямой. Второй лучший игрок команды на отличном длинном контракте.
0
0
0
Погодите, Васселл же был неприкасаемым, как и Витек
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий