«Сан-Антонио» может обменять Келдона Джонсона или Девина Васселла
«Сперс» могут обменять Келдона Джонсона или Девина Васселла.
Келдон Джонсон и Девин Васселл являются наиболее вероятными кандидатами на обмен в составе «Сан-Антонио».
Ожидается, что «Сперс» будут активны на рынке обменов в это межсезонье. Также клуб может обменять один из своих четырех пиков на предстоящем драфте (4, 8, 35, 48).
«Сперс» не хотят израсходовать активы до того, как Вембаньяма будет готов к победе на самом высоком уровне, но слишком медленное строительство команды может его расстроить», – пишет ESPN.com.
Всё это происходит потому, что менеджеры активно работают и обсуждают самые разные варианты, большинство из которых никогда не будут реализованы.
Диалог может быть такой:
Прести: эй, Брайн, может вы мне Васселла отдадите, а? А я тебе Айзею Джо и пару пиков
Брайн Райт: ха-ха, очень смешно. Тут Поп говорит, что лучше снова посоветуй какого француза на драфте взять, у тебя хорошо получается их выбирать. Вемби хочет их всех, а у нас только два пика.
Прести: хм, давай вы мне пики отдадите, я хи коллекционирую
Тем временем кто-то из офиса Тандер услышал как они обсуждали Васселла и бегом звонить Брету Сигелю: "Спёрс обсуждают обмен Васселла!!!!!"