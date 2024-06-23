«Бостон» собирается повысить Сэма Кэсселла, чтобы удержать специалиста в своем тренерском штабе
«Селтикс» хотят сохранить Сэма Кэсселла.
Ранее сообщалось, что «Лейкерс» и «Бакс» видят специалиста на позиции первого ассистента. «Милуоки» планировал сделать Кэсселла самым высокооплачиваемым помощником в лиге.
«Бостон» рассматривает возможность повышения и расширения полномочий бывшего баскетболиста для удержания его в составе своего тренерского штаба.
«Он сидел на каждом месте на скамейке и способен найти общий язык с любым игроком. Хороший тренер. Отличный тренер», – описал своего помощника Джо Маззулла.
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