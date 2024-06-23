«Бостон» собирается повысить Сэма Кэсселла, чтобы удержать специалиста в своем тренерском штабе

Теги возможные переходы Бостон Сэм Кэсселл Лейкерс Милуоки НБА Джо Маззулла Баскетбол

«Селтикс» хотят сохранить Сэма Кэсселла.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» и «Бакс» видят специалиста на позиции первого ассистента. «Милуоки» планировал сделать Кэсселла самым высокооплачиваемым помощником в лиге.

«Бостон» рассматривает возможность повышения и расширения полномочий бывшего баскетболиста для удержания его в составе своего тренерского штаба.

«Он сидел на каждом месте на скамейке и способен найти общий язык с любым игроком. Хороший тренер. Отличный тренер», – описал своего помощника Джо Маззулла.

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5 комментариев
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Ответ УТК
Интересно а Кессел получит гайку как тренер?
Конечно!
+10
-1
+9
Будет очень круто, если получится оставить его у себя в штабе
+5
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+5
для Селтикс принципиально не отдать его Лул и думаю у них получится
+2
-1
+1
Интересно а Кессел получит гайку как тренер?
0
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0
Лучший тренер из далёкой галактики:
https://38.media.tumblr.com/22064181d8738819d36894705d9413d3/tumblr_mjk51s7uQq1qk4a0ho1_500.jpg
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