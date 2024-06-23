«Бостон» собирается повысить Сэма Кэсселла, чтобы удержать специалиста в своем тренерском штабе

«Селтикс» хотят сохранить Сэма Кэсселла.

Ранее сообщалось, что « » и «Бакс» видят специалиста на позиции первого ассистента. « » планировал сделать самым высокооплачиваемым помощником в лиге.

« » рассматривает возможность повышения и расширения полномочий бывшего баскетболиста для удержания его в составе своего тренерского штаба.

«Он сидел на каждом месте на скамейке и способен найти общий язык с любым игроком. Хороший тренер. Отличный тренер», – описал своего помощника .