«Атланта» может выбрать на драфте Донована Клингана

«Хоукс» устроили персональный просмотр для Донована Клингана.

« » проявляет интерес к возможному выбору бывшего центрового университета Коннектикут Донована Клингана на драфте-2024.

«Хоукс» принадлежит первый пик предстоящего драфта, но клуб готов опуститься на несколько пиков, чтобы заполучить Клингана.

В «Мартовском безумии» Клинган набирал 15,3 очка, 8,3 подбора и 3,2 блока в среднем за матч. 19 блок-шотов – стали лучшим показателем в этой статистической категории с сезона-2015/16.