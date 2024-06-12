«Атланта» может выбрать на драфте Донована Клингана

Теги Атланта НБА драфт НБА Баскетбол

«Хоукс» устроили персональный просмотр для Донована Клингана.

«Атланта» проявляет интерес к возможному выбору бывшего центрового университета Коннектикут Донована Клингана на драфте-2024.

«Хоукс» принадлежит первый пик предстоящего драфта, но клуб готов опуститься на несколько пиков, чтобы заполучить Клингана.

В «Мартовском безумии» Клинган набирал 15,3 очка, 8,3 подбора и 3,2 блока в среднем за матч. 19 блок-шотов – стали лучшим показателем в этой статистической категории с сезона-2015/16.

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2 комментария
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Ну это будет очень крутой выбор. Он прям будущая звезда НБА
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Сарр, Рисоше или Клинган это не интрига, а печаль какая-то, вся надежда только на обмены и woj/shams-bomb о них, иначе к концу лотереи можно будет уснуть
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