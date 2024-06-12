Заккари Рисаше о приоритетах на драфте: «Хочу попасть в команду, в которой смогу развиваться»
Заккари Рисаше обозначил свои приоритеты на предстоящем драфте.
«Я не буду разочарован, если не стану первым номером. Был бы очень рад, если бы все же стал им, но мой приоритет – найти команду, которая будет стремиться развивать меня и строить что-то серьезное, где я смогу прогрессировать и развиваться.
У меня, честно говоря, нет предпочтений. Я надеюсь попасть в клуб с амбициями, который хочет развивать меня как игрока и интегрировать в команду.
Возможность влияния на команду НБА - это было бы для меня лучшим вариантом. У меня есть стремление быстро учиться и поскорее помогать команде побеждать», – сказал 19-летний француз, который претендует на высокий выбор.