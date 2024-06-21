Генеральный менеджер «Далласа» Нико Харрисон о планах команды: «Деньги не станут основной проблемой»

Теги Даллас НБА НБА плей-офф Нико Харрисон Баскетбол

Генеральный менеджер «Далласа» рассказал о планах на межсезонье.

«Мы всегда стараемся стать лучше. Такова природа нашей работы.

Не думаю, что деньги станут основной проблемой. Нам нужно будет привлечь нужных игроков. Мы хотим побеждать. Нам необходимо подойти к этому с умом», – заявил Нико Харрисон.

«Даллас» сумел дойти до финала НБА (1-4) с пятого места посева в плей-офф Западной конфренции. Клуб сменил основного владельца и проходит через процесс изменения в иерархии управления команды.

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2 комментария
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"Не думаю, что деньги станут основной проблемой"
Надеюсь, по-русски это означает, что новые владельцы готовы основательно залезать в налог ради усиления состава.
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