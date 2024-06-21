Генеральный менеджер «Далласа» Нико Харрисон о планах команды: «Деньги не станут основной проблемой»

Генеральный менеджер «Далласа» рассказал о планах на межсезонье.

«Мы всегда стараемся стать лучше. Такова природа нашей работы.

Не думаю, что деньги станут основной проблемой. Нам нужно будет привлечь нужных игроков. Мы хотим побеждать. Нам необходимо подойти к этому с умом», – заявил Нико Харрисон.

« » сумел дойти до финала (1-4) с пятого места посева в плей-офф Западной конфренции. Клуб сменил основного владельца и проходит через процесс изменения в иерархии управления команды.