Брайан Уиндхорст: «Когда-нибудь «Селтикс» выведут из обращения номера Тейтума и Брауна»

Брайан Уиндхорст высоко отозвался о Джейсоне Тейтуме и Джейлене Брауне.

Журналист считает, что нынешние звезды «Селтикс» встанут в один ряд с легендами бостонского клуба.

«Давайте будем реалистами. № 0 и № 7 поднимутся наверх, под своды арены. Эти номера будут выведены из обращения», – заявил инсайдер ESPN.

В сезоне-23/24 звездный дуэт привел « » к 18-му титулу к клубной истории спустя 16 лет после предыдущего чемпионства.