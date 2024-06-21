Брайан Уиндхорст: «Когда-нибудь «Селтикс» выведут из обращения номера Тейтума и Брауна»

Теги Бостон НБА Джейлен Браун Брайан Уиндхорст Джейсон Тейтум Баскетбол

Брайан Уиндхорст высоко отозвался о Джейсоне Тейтуме и Джейлене Брауне.

Журналист считает, что нынешние звезды «Селтикс» встанут в один ряд с легендами бостонского клуба.

«Давайте будем реалистами. № 0 и № 7 поднимутся наверх, под своды арены. Эти номера будут выведены из обращения», – заявил инсайдер ESPN.

В сезоне-23/24 звездный дуэт привел «Бостон» к 18-му титулу к клубной истории спустя 16 лет после предыдущего чемпионства.

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