Смерть Дариуса Морриса связана с «воздействием кокаина, гидрокодона и этанола»

Теги происшествия НБА Дариус Моррис Баскетбол

Медицинский эксперт раскрыл подробности ухода из жизни бывшего игрока.

Дариус Моррис умер в 33 года в начале мая. По словам осуществлявшего экспертизу медицинского специалиста, причиной смерти стала болезнь сердца, но значительную роль сыграло «воздействие кокаина, гидрокодона и этанола». 

Смерть признана естественной.

Отец и старший брат Морриса признаны виновными в трех случаях банковского мошенничества и в данный момент ожидают оглашения приговора.

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1 комментарий
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норм коктейль, надо будет попробовать
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