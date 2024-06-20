Смерть Дариуса Морриса связана с «воздействием кокаина, гидрокодона и этанола»

Медицинский эксперт раскрыл подробности ухода из жизни бывшего игрока.

Дариус Моррис умер в 33 года в начале мая. По словам осуществлявшего экспертизу медицинского специалиста, причиной смерти стала болезнь сердца, но значительную роль сыграло «воздействие кокаина, гидрокодона и этанола».

Смерть признана естественной.

Отец и старший брат Морриса признаны виновными в трех случаях банковского мошенничества и в данный момент ожидают оглашения приговора.