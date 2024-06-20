Дэн Шамир стал генеральным менеджером «Хапоэля Иерусалим»

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«Хапоэль Иерусалим» взял Дэна Шамира на должность генерального менеджера.

Шамир сменил тренерскую работу на административную. Специалист работал с Этторе Мессиной в качестве ассистента в ЦСКА и «Милане» и провел несколько лет в качестве главного тренера, выиграв национальный кубок с «Хапоэелем Холон».

Шамир начал свою профессиональную карьеру в тренерском штабе «Хапоэля Иерусалим».

«Очень воодушевлен возвращением на место начала моей карьеры. Надеюсь улучшить организацию во всех ее аспектах, от воспитания домашних баскетболистов до вложений во все процессы, окружающие команду, ради развития баскетбола в Израиле», – сообщил Шамир.

Должность главного тренера клуба была утверждена за Йонатаном Алоном, который перешел к исполнению обязанностей руководителя команды в течение сезона.

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