Дэн Шамир стал генеральным менеджером «Хапоэля Иерусалим»

«Хапоэль Иерусалим» взял Дэна Шамира на должность генерального менеджера.

Шамир сменил тренерскую работу на административную. Специалист работал с в качестве ассистента в и « » и провел несколько лет в качестве главного тренера, выиграв национальный кубок с «Хапоэелем Холон».

Шамир начал свою профессиональную карьеру в тренерском штабе « ».

«Очень воодушевлен возвращением на место начала моей карьеры. Надеюсь улучшить организацию во всех ее аспектах, от воспитания домашних баскетболистов до вложений во все процессы, окружающие команду, ради развития баскетбола в Израиле», – сообщил .

Должность главного тренера клуба была утверждена за Йонатаном Алоном, который перешел к исполнению обязанностей руководителя команды в течение сезона.