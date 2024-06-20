Андрей Ватутин о Серхио Родригесе: «Вовремя уйти – тоже искусство большого мастера»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал карьеру Серхио Родригеса.

« – великолепный игрок и невероятной теплоты человек, настоящий испанец в самом лучшем понимании этого слова. Когда мы только начинали переговоры, я до последнего сомневался, что он перейдет в ЦСКА. Когда же увидел его подпись на контракте, был невероятно рад, что Чачо наденет майку ЦСКА.

Нам всем очень повезло, что часть его блестящей карьеры прошла в нашем клубе. Очень рад, что мы по сей день сохранили дружеские отношения и общаемся. Уверен, что он мог бы еще играть, но вовремя уйти – тоже искусство большого мастера», – заключил .

Испанский разыгрывающий выступал за в 2017-19 годах.

Трехкратный чемпион Евролиги (2015, 2019, 2023) и MVP турнира 2014 года завершил игровую карьеру в « ».