Средний рейтинг плей-офф НБА упал на 11% по сравнению с прошлым годом
Телевизионный рейтинг плей-офф НБА существенно упал по сравнению с прошлым годом.
Средний рейтинг матчей плей-офф НБА 2024 года составил 2,4, что на 11 процентов меньше, чем в прошлом году (2,7), и на 7%, чем в 2022-м (2,6).
Телевизионные трансляции плей-офф в среднем смотрели 4,53 миллиона зрителей. Это на 12 процентов меньше, чем в прошлом году (5,12 млн), и на 5%, чем в 2022 году (4,77 млн).
С учетом турнира плей-ин постсезон собрал в среднем 4,44 миллиона зрителей — на 10% меньше, чем в прошлом году (4,95 млн), и на 4% меньше по сравнению с 2022 годом (4,62 млн).
В 2012 году кд харден и вестбрук играли в финале. Но разве их кто-то воспринимал тогда на уровне все еще играющих кобе или гарнетта? Нет, это как раз такая же смена поколений.
И все эти новые лица будут как раз именно "такими" игроками
Леброн, КД, Стеф уже не светятся, а к новым лицам еще массовый зритель не привык. Так что это нормально я думаю
Также в регулярке не стримят "твои" домашние матчи (определяют по айпи, насколько понимаю), ты их должен смотреть по домашнему же телеку.