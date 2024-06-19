Средний рейтинг плей-офф НБА упал на 11% по сравнению с прошлым годом

Теги НБА телевидение НБА плей-офф Баскетбол

Телевизионный рейтинг плей-офф НБА существенно упал по сравнению с прошлым годом.

Средний рейтинг матчей плей-офф НБА 2024 года составил 2,4, что на 11 процентов меньше, чем в прошлом году (2,7), и на 7%, чем в 2022-м (2,6).

Телевизионные трансляции плей-офф в среднем смотрели 4,53 миллиона зрителей. Это на 12 процентов меньше, чем в прошлом году (5,12 млн), и на 5%, чем в 2022 году (4,77 млн). 

С учетом турнира плей-ин постсезон собрал в среднем 4,44 миллиона зрителей — на 10% меньше, чем в прошлом году (4,95 млн), и на 4% меньше по сравнению с 2022 годом (4,62 млн).

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12 комментариев
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Ответ Light Yagami
Проблема в том, что среди "новых лиц" таких игроков и близко нет. Эдуардс только, возможно, но он по здоровью, думаю, не вывезет такую дистанцию, чтобы медийно сравнятся с лебронами/кд. Почему, например, Шэя не пиарят (в хорошем смысле), для меня не понятно. Видимо, действительно, важна американская национальность
Среди новых лиц нет таких игроков в том числе потому что старые еще на месте. Поэтому ты в любом случае воспринимаешь новых через призму старых, более фундаментальных.

В 2012 году кд харден и вестбрук играли в финале. Но разве их кто-то воспринимал тогда на уровне все еще играющих кобе или гарнетта? Нет, это как раз такая же смена поколений.
И все эти новые лица будут как раз именно "такими" игроками
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Идёт смена поколений.
Леброн, КД, Стеф уже не светятся, а к новым лицам еще массовый зритель не привык. Так что это нормально я думаю
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+5
Ответ andrushapumba
Идёт смена поколений. Леброн, КД, Стеф уже не светятся, а к новым лицам еще массовый зритель не привык. Так что это нормально я думаю
Смена поколений идёт в том что ТВ никому не нужно, так же в это время стриминги отваливают кучу бабла которое бьёт все рекорды лиги. Леброн к примеру спалился что смотрел пиратскую трансляцию.
+5
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+5
Ответ Light Yagami
Проблема в том, что среди "новых лиц" таких игроков и близко нет. Эдуардс только, возможно, но он по здоровью, думаю, не вывезет такую дистанцию, чтобы медийно сравнятся с лебронами/кд. Почему, например, Шэя не пиарят (в хорошем смысле), для меня не понятно. Видимо, действительно, важна американская национальность
Его судьи пиарят больше некуда. Каждое касание фол, хуже чем у праймового Хардена в Хьюстоне. Энт куда интереснее, ну или парень с пушкой но его теперь нельзя продвигать
+4
0
+4
НБА по тв только показывают? Есть же их стриминговый сервис вроде. Как с ним дела?
+3
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+3
Ответ andrushapumba
Идёт смена поколений. Леброн, КД, Стеф уже не светятся, а к новым лицам еще массовый зритель не привык. Так что это нормально я думаю
Проблема в том, что среди "новых лиц" таких игроков и близко нет. Эдуардс только, возможно, но он по здоровью, думаю, не вывезет такую дистанцию, чтобы медийно сравнятся с лебронами/кд. Почему, например, Шэя не пиарят (в хорошем смысле), для меня не понятно. Видимо, действительно, важна американская национальность
+8
-5
+3
Ответ alexLA
Да, со временем вполне возможно нба уже не так интересно будет смотреть.
Вемба подрастает, если по здоровью не подведёт думаю что интерес не пропадет
+3
0
+3
Ответ SmilingBy
НБА по тв только показывают? Есть же их стриминговый сервис вроде. Как с ним дела?
Там кто-то из представителей сами недавно говорили, что у них очень большая часть зрителей международных, но контракт внутренний всегда очень сочный, так что эти рейтинги для них важны.
+3
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+3
Плей офф был довольно скучный. Как ни страно больше всего понравилась серия ден-лал. Уровень баскета был выше чем в финале.
+2
0
+2
Ответ Light Yagami
Проблема в том, что среди "новых лиц" таких игроков и близко нет. Эдуардс только, возможно, но он по здоровью, думаю, не вывезет такую дистанцию, чтобы медийно сравнятся с лебронами/кд. Почему, например, Шэя не пиарят (в хорошем смысле), для меня не понятно. Видимо, действительно, важна американская национальность
Да, со временем вполне возможно нба уже не так интересно будет смотреть.
+5
-3
+2
все очень просто - ЛАЛ вылетели в первом раунде - Бостон вынес всех практически в сухую - можно закрывать лавочку - удивление вызывает то что на такой малый процент понизился рейтинг просмотра плэйофф
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Ответ SmilingBy
НБА по тв только показывают? Есть же их стриминговый сервис вроде. Как с ним дела?
Матчи, которые показывают по центральным каналам (ABC, TNT, ESPN), в Штатах точно не стримят. А это весь плей-офф.

Также в регулярке не стримят "твои" домашние матчи (определяют по айпи, насколько понимаю), ты их должен смотреть по домашнему же телеку.
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