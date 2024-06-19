Средний рейтинг плей-офф НБА упал на 11% по сравнению с прошлым годом

Телевизионный рейтинг плей-офф НБА существенно упал по сравнению с прошлым годом.

Средний рейтинг матчей плей-офф 2024 года составил 2,4, что на 11 процентов меньше, чем в прошлом году (2,7), и на 7%, чем в 2022-м (2,6).

Телевизионные трансляции плей-офф в среднем смотрели 4,53 миллиона зрителей. Это на 12 процентов меньше, чем в прошлом году (5,12 млн), и на 5%, чем в 2022 году (4,77 млн).

С учетом турнира плей-ин постсезон собрал в среднем 4,44 миллиона зрителей — на 10% меньше, чем в прошлом году (4,95 млн), и на 4% меньше по сравнению с 2022 годом (4,62 млн).