Джо Цай: «Хочу создать в «Нетс» устойчивый менталитет победителя и устойчивую культуру»
Джо Цай намерен строить «Нетс» с расчетом на долгосрочную стабильность.
Владелец «Бруклина» Джо Цай рассказал о своих целях и отметил, что команда не находится в режиме «выиграть сейчас».
«Я хочу создать в клубе устойчивый менталитет победителя и устойчивую культуру.
Это две совершенно разные вещи. Если вы просто хотите выиграть сейчас, вы можете разрушить свое будущее, обменяв все активы, но я думаю, что в «Бруклине» я хочу применить более долгосрочный подход и построить устойчивую победную культуру», – сказал Цай.
не знаю, что хуже - Рандиве (выбирающий на драфтах вместо скаутов), Прохоров (покупающий престарелых звёзд на все активы, а через год меняющий курс и отказывающийся от них) или Цай (отстраняющий вторую звезду из контендера в воспитательных целях)
Блин, вот незадача.