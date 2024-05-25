Джо Цай: «Хочу создать в «Нетс» устойчивый менталитет победителя и устойчивую культуру»

Теги Бруклин НБА Джозеф Цай Баскетбол

Джо Цай намерен строить «Нетс» с расчетом на долгосрочную стабильность.

Владелец «Бруклина» Джо Цай рассказал о своих целях и отметил, что команда не находится в режиме «выиграть сейчас».

«Я хочу создать в клубе устойчивый менталитет победителя и устойчивую культуру.

Это две совершенно разные вещи. Если вы просто хотите выиграть сейчас, вы можете разрушить свое будущее, обменяв все активы, но я думаю, что в «Бруклине» я хочу применить более долгосрочный подход и построить устойчивую победную культуру», – сказал Цай.

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3 комментария
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у этого "строителя менталитетов" всё в руках было, чтобы первое в истории Нетс чемпионство взять (АБА же никто не считает всерьёз), но не нашёл ключиков к Ирвингу, решил поиграть в крутого босса и своими неуместными педагогическими методами развалил контендера в труху

не знаю, что хуже - Рандиве (выбирающий на драфтах вместо скаутов), Прохоров (покупающий престарелых звёзд на все активы, а через год меняющий курс и отказывающийся от них) или Цай (отстраняющий вторую звезду из контендера в воспитательных целях)
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Уже пытались, даже звезд завозили, не помогло ;)
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Разве не Ирвинг мешал вам создавать менталитет победителя?

Блин, вот незадача.
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