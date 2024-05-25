Джо Цай: «Хочу создать в «Нетс» устойчивый менталитет победителя и устойчивую культуру»

Джо Цай намерен строить «Нетс» с расчетом на долгосрочную стабильность.

Владелец « » Джо Цай рассказал о своих целях и отметил, что команда не находится в режиме «выиграть сейчас».

«Я хочу создать в клубе устойчивый менталитет победителя и устойчивую культуру.

Это две совершенно разные вещи. Если вы просто хотите выиграть сейчас, вы можете разрушить свое будущее, обменяв все активы, но я думаю, что в «Бруклине» я хочу применить более долгосрочный подход и построить устойчивую победную культуру», – сказал Цай.