Кейтлин Кларк о фоле Энджел Риз: «Это часть игры. Она пыталась сыграть в мяч»
Энджел Риз получила неспортивный фол за удар Кейтлин Кларк по голове.
Первый номер драфта женской НБА из «Индианы» заявила, что не считает нарушение со стороны принципиальной соперницы из «Чикаго» умышленным и грязным.
«Это часть игры. Случилось то, что случилось. Попытка сыграть в мяч, поставить блок-шот. Такое бывает», – считает 22-летняя баскетболистка.
Риз получила неспортивный фол первой степени.
Соперничество Кларк и Риз началось еще в NCAA.
Сначала ее бьют, потом начнут уважать, потом сражаться на неё.