Кейтлин Кларк о фоле Энджел Риз: «Это часть игры. Она пыталась сыграть в мяч»

Теги женская НБА Чикаго жен Индиана жен Кейтлин Кларк Энджел Риз Баскетбол

Энджел Риз получила неспортивный фол за удар Кейтлин Кларк по голове.

Первый номер драфта женской НБА из «Индианы» заявила, что не считает нарушение со стороны принципиальной соперницы из «Чикаго» умышленным и грязным.

«Это часть игры. Случилось то, что случилось. Попытка сыграть в мяч, поставить блок-шот. Такое бывает», – считает 22-летняя баскетболистка.

Риз получила неспортивный фол первой степени.

Соперничество Кларк и Риз началось еще в NCAA. 

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2 комментария
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У этой Кейтлин Кларк есть яйца. Другие игроки ее ненавидят, некоторые играют откровенно грубо и неспортивно, а встаёт, не жалуется, играет дальше да ещё в интервью не сдаёт их, мол все в пределах правил.

Сначала ее бьют, потом начнут уважать, потом сражаться на неё.
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Поменять бы её местами с Дончичем
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