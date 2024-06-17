Кейтлин Кларк о фоле Энджел Риз: «Это часть игры. Она пыталась сыграть в мяч»

Энджел Риз получила неспортивный фол за удар Кейтлин Кларк по голове.

Первый номер драфта женской НБА из « » заявила, что не считает нарушение со стороны принципиальной соперницы из « » умышленным и грязным.

«Это часть игры. Случилось то, что случилось. Попытка сыграть в мяч, поставить блок-шот. Такое бывает», – считает 22-летняя баскетболистка.

Риз получила неспортивный фол первой степени.

Соперничество Кларк и Риз началось еще в NCAA.