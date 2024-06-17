Джо Маззулла: «Если говорить обо мне и моей идентичности, то в первую очередь надо вспомнить о Христе»

Теги Бостон НБА НБА плей-офф Джо Маззулла Баскетбол

Джо Маззулла ответил на вопрос о себе.

35-летний главный тренер «Селтикс» быстро переключился с вопроса веры на игровые аспекты.

Журналист: Ранее вы рассказывали о другой стороне вашего воспитания. Можете вспомнить об итальянской линии и объяснить, как это повлияло на вас с человеческой и тренерской точек зрения?

Маззулла: Все люди – это совокупность пережитого опыта, вещей, которые с ними случались. Если говорить обо мне и моей идентичности, то в первую очередь надо вспомнить о Христе – это самое главное, возвышающееся надо всем. Ну а далее идет «Бостон» и успешное выступление команды, то, что включает этот процесс: возвращение в защиту, самоотдача на площадке, переход, подбор, создание пространства, качество исполнения. Эти вещи наиболее важны.

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