Джо Маззулла: «Если говорить обо мне и моей идентичности, то в первую очередь надо вспомнить о Христе»

Джо Маззулла ответил на вопрос о себе.

35-летний главный тренер «Селтикс» быстро переключился с вопроса веры на игровые аспекты.

Журналист: Ранее вы рассказывали о другой стороне вашего воспитания. Можете вспомнить об итальянской линии и объяснить, как это повлияло на вас с человеческой и тренерской точек зрения?

: Все люди – это совокупность пережитого опыта, вещей, которые с ними случались. Если говорить обо мне и моей идентичности, то в первую очередь надо вспомнить о Христе – это самое главное, возвышающееся надо всем. Ну а далее идет « » и успешное выступление команды, то, что включает этот процесс: возвращение в защиту, самоотдача на площадке, переход, подбор, создание пространства, качество исполнения. Эти вещи наиболее важны.