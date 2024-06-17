Владимир Гомельский: «У «Бостона» сразу пятеро игроков могут опекать Дончича»

Владимир Гомельский оценил расклад сил в финале НБА «Бостон» – «Даллас».

Эксперт сделал акцент на том, как «Селтикс» сдерживают звездный дуэт техасцев – .

«Мне кажется, что Дончичу для успешного (результативного) нападения необходимо много пространства на половине поля соперника. У «Бостона» сразу пятеро игроков (Холидэй, Уайт, Браун, Тейтум и Хаузер) могут опекать Луку, оказывая агрессивное давление на него и на мяч. При этом ближний игрок «Бостона» к месту этого противостояния готов включиться и организовать дабл-тим. Я не говорю, что Дончич не может и в таком варианте защиты обыграть опекунов, но такое постоянное и агрессивное давление для Луки очень утомительно. У него мелкие травмы и 40+ минут игрового времени. В концовках усталость сказывается и снижается эффективность. При заслонах игроки «Бостона» меняются даже в том случае, если опекать Дончича выходят высокорослые Хорфорд или Порзингис. В этом случае Дончичу становится легче в обыгрыше, но сложнее при исполнении трехочкового броска.

Защита против Кайри у «Бостона» основана на том, что его опекун имеет первостепенную задачу бороться с трехочковым броском, а проход Ирвинга остается второстепенной задачей. Тренер « » явно заметил, что форварды « » Вашингтон и Джонс достаточно редко ставят Кайри заслоны под получение мяча. Это облегчает до некоторой степени нагрузку на того игрока «Бостона», который персонально опекает Ирвинга.

Я бы сказал, что для эффективного позиционного нападения «Далласа» можно было бы попробовать игру без центрового (смолл-бол). Такой момент был во втором матче серии. И Лайвли, и Гэффорд были на скамейке, а на паркете находился Клебер. К сожалению, у Клебера ненадежный средний бросок.

В обороне к передней линии «Далласа» претензий нет. А вот Дончич и Ирвинг защищаются на своем привычном уровне. Они оба нацелены на перехват, на подстраховку в «краске», но со своим персональным подопечным играют так, как умеют. Им обоим часто нужна помощь в обороне. Чем и пользуются игроки «Бостона», которые часто выполняют передачи под трехочковые броски из краски, когда подстраховка уже вышла на игрока с мячом», – написал эксперт в своей конференции.

«Селтикс» ведут в финале НБА со счетом 3-1.