Джейсон Тейтум: «Если проиграем в понедельник, будут и другие возможности. Маззулла научил нас получать удовольствие в напряженные моменты»

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Джейсон Тейтум Джо Маззулла Баскетбол

Джейсон Тейтум сказал, что «Бостон» не испытывает давления перед 5-м матчем.

В понедельник «Селтикс» примут «Мэверикс» в домашней пятой игре финальной серии при счете 3-1.

«Больше всего на свете нам хочется победить в пятом матче. Но если этого не произойдет, то это еще не конец света. У нас будут и другие возможности. Джо Маззулла сделал большое дело, ему удалось донести до нас, что улыбаться в непростые моменты – это нормально. Получать удовольствие в напряженные моменты – это нормально.

Это то, что делает нашу команду такой уникальной и приятной», – заявил форвард «Селтикс».

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4 комментария
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Никаких если!
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Уже отмазку придумал)
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ну с таким настроем рили ждем 7 матчей
ожидал
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Ответ Dneprvit
Никаких если!
Согласен, хочется уже летнюю лигу НБА посмотреть
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