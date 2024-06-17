Джейсон Тейтум: «Если проиграем в понедельник, будут и другие возможности. Маззулла научил нас получать удовольствие в напряженные моменты»

Джейсон Тейтум сказал, что «Бостон» не испытывает давления перед 5-м матчем.

В понедельник «Селтикс» примут «Мэверикс» в домашней пятой игре финальной серии при счете 3-1.

«Больше всего на свете нам хочется победить в пятом матче. Но если этого не произойдет, то это еще не конец света. У нас будут и другие возможности. сделал большое дело, ему удалось донести до нас, что улыбаться в непростые моменты – это нормально. Получать удовольствие в напряженные моменты – это нормально.

Это то, что делает нашу команду такой уникальной и приятной», – заявил форвард «Селтикс».