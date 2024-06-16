Энджел Риз получила неспортивный фол за удар Кейтлин Кларк по голове
Энджел Риз ударила Кейтлин Кларк по голове и получила неспортивный фол.
Новичок «Чикаго» Энджел Риз получила неспортивный фол во время матча регулярного чемпионата женской НБА против «Индианы». Эпизод случился за 2:53 до конца третьей четверти встречи.
Риз пыталась накрыть лэй-ап Кейтлин Кларк из-за спины и ударила соперницу по голове, из-за чего та жестко упала на паркет.
Судьи изучили видеоповтор и выписали Риз неспортивный фол 1-й степени.
Матч закончился победой «Индианы» со счетом 91:83. Кларк набрала 23 очка, 8 подборов и 9 передач. Риз отметилась 11 очками, 13 подборами и 5 передачами.