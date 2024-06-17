Сергей Елевич: «Я бы поставил Лигу ВТБ на одно место с испанским чемпионатом»

Теги Сергей Елевич чемпионат Испании Единая лига ВТБ Баскетбол

Сергей Елевич оценил уровень Единой лиги ВТБ.

В новом сезоне Лиги 12 участников сыграют в четыре круга.

«У нас чемпионат и так очень хороший, а новый формат должен сделать его еще более конкурентным и зрелищным. То, что делает Единая лига, это очень здорово. Четыре круга – это прекрасно. Зрители будут больше видеть свои команды.

Чем больше игровой практики, тем лучше. Если команда, без учета плей‑офф, проведет 44 матча, это будет очень приличным показателем. И мы, думаю, сейчас будем больше видеть в деле российских баскетболистов. Это очень важный момент.

Вообще, чемпионат Единой лиги я считаю одним из лучших в Европе. Я бы поставил его на одно место с испанским», – сказал заслуженный тренер России.

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