Кайри Ирвинг о видео со своим отцом и отцом Дончича: «Позитивный момент. Они многим пожертвовали, чтобы мы были здесь»
Кайри Ирвинг прокомментировал популярное видео.
Отцы лидеров «Мэверикс» Луки Дончича и Ирвинга – Саша и Дредерик – поздравили друг друга с победой техасской команды в четвертом матче финала с «Селтикс». Эпизод попал на камеры.
«Это позитивный момент.
Фрозон и мистер Невероятный, также известные как мой отец и отец Луки, обнимают друг друга, просто наблюдая за успехами своих сыновей и их команды.
Вы знаете, они многим пожертвовали, чтобы мы были здесь, так что привет им, особенно в День отца», – сказал звездный игрок «Далласа».