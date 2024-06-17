Кайри Ирвинг о видео со своим отцом и отцом Дончича: «Позитивный момент. Они многим пожертвовали, чтобы мы были здесь»

Кайри Ирвинг прокомментировал популярное видео.

Отцы лидеров «Мэверикс» и – Саша и Дредерик – поздравили друг друга с победой техасской команды в четвертом матче финала с «Селтикс». Эпизод попал на камеры.

«Это позитивный момент.

Фрозон и мистер Невероятный, также известные как мой отец и отец Луки, обнимают друг друга, просто наблюдая за успехами своих сыновей и их команды.

Вы знаете, они многим пожертвовали, чтобы мы были здесь, так что привет им, особенно в День отца», – сказал звездный игрок « ».