Ричард Соломон покинул «Парму» и продолжит карьеру в Китае

Теги переходы Единая лига ВТБ Парма Ричард Соломон Бэйцзин Дакс Баскетбол

Ричард Соломон покинул «Парму» по истечению срока контракта.

Американский центровой продолжит карьеру в китайском клубе «Бэйцзин Дакс».

В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ Соломон сыграл в 38 матчах, набирая в среднем 10,9 очка, 7,5 подбора и 1,1 передачи за почти 26 минут на паркете.

«Мы благодарим Ричарда за его характер, яркие данки, позитивное настроение, вклад в победы «ПАРМЫ» и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении пермского клуба.

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1 комментарий
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Новый сезон - новая команда. Жаль(((
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