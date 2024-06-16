Ричард Соломон покинул «Парму» и продолжит карьеру в Китае

Ричард Соломон покинул «Парму» по истечению срока контракта.

Американский центровой продолжит карьеру в китайском клубе «Бэйцзин Дакс».

В прошедшем сезоне лиги ВТБ Соломон сыграл в 38 матчах, набирая в среднем 10,9 очка, 7,5 подбора и 1,1 передачи за почти 26 минут на паркете.

«Мы благодарим Ричарда за его характер, яркие данки, позитивное настроение, вклад в победы «ПАРМЫ» и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении пермского клуба.