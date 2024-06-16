Тим Леглер: «Бостон» поставил себя в сложное положение разменами в защите. Лука Дончич уничтожил своих оппонентов»

Теги НБА Эл Хорфорд Дрю Холидэй НБА плей-офф Лука Дончич Джейлен Браун Джейсон Тейтум Ксавьер Тиллман Тим Леглер Сэм Хаузер Джо Маззулла Баскетбол

Тим Леглер прокомментировал защитную стратегию «Бостона».

«Даллас» использовал размены противника в защите для того, чтобы вывести Луку Дончича на удобных оппонентов.

«Лука просто издевался над ними в эти моменты. Мне понравилось, что он не сводил все к трехочковым с отшагивания. Он добирался до удобных позиций. Иногда проходил к кольцу. Иногда бросал средние через Хаузера. Он издевался над ним, но не только над Хаузером. Он выходил на Эла Хорфорда, Тиллмэна, Дрю Холидэя дважды. И возникало ощущение, что он выигрывал каждое подобное противостояние.

Единственные, кто могут всерьез доставить ему проблемы – это Джейсон Тейтум и Джейлен Браун. Особенно Браун. И здесь начинаются проблемы современной защиты с постоянными разменами.

Понятно, что у «Бостона» ровный, универсальный состав. Но это не значит, что нужно непременно меняться, когда Лука Дончич начинает играть в «пик-н-ролл» далеко за пределами трехочковой линии. Он не слишком быстро двигается, никуда не торопится. Просто пытается получить удобного оппонента. Не нужно размениваться в этих эпизодах. Джо Маззулла должен проработать этот момент во время просмотра записи.

Иногда размены в защите ставят тебя в сложное положение. Лука Дончич уничтожил своих оппонентов. Это завело всю команду и обеспечило победу «Далласа», – заключил аналитик ESPN.

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