Тим Леглер: «Бостон» поставил себя в сложное положение разменами в защите. Лука Дончич уничтожил своих оппонентов»

Тим Леглер прокомментировал защитную стратегию «Бостона».

«Даллас» использовал размены противника в защите для того, чтобы вывести на удобных оппонентов.

«Лука просто издевался над ними в эти моменты. Мне понравилось, что он не сводил все к трехочковым с отшагивания. Он добирался до удобных позиций. Иногда проходил к кольцу. Иногда бросал средние через . Он издевался над ним, но не только над Хаузером. Он выходил на , Тиллмэна, Дрю Холидэя дважды. И возникало ощущение, что он выигрывал каждое подобное противостояние.

Единственные, кто могут всерьез доставить ему проблемы – это и . Особенно Браун. И здесь начинаются проблемы современной защиты с постоянными разменами.

Понятно, что у «Бостона» ровный, универсальный состав. Но это не значит, что нужно непременно меняться, когда Лука Дончич начинает играть в «пик-н-ролл» далеко за пределами трехочковой линии. Он не слишком быстро двигается, никуда не торопится. Просто пытается получить удобного оппонента. Не нужно размениваться в этих эпизодах. Джо Маззулла должен проработать этот момент во время просмотра записи.

Иногда размены в защите ставят тебя в сложное положение. Лука Дончич уничтожил своих оппонентов. Это завело всю команду и обеспечило победу «Далласа», – заключил аналитик ESPN.