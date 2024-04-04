Пэт Райли запретил игрокам «Хит» дружить с Леброном Джеймсом после того, как тот покинул команду

Теги Леброн Джеймс Майк Миллер Майами Пэт Райли Юдонис Хаслем Норрис Коул Баскетбол

Президент «Майами» Пэт Райли принял близко к сердцу уход Леброна Джеймса.

Бывшие игроки «Хит» Юдонис Хаслем, Норрис Коул и Майк Миллер в подкасте «The OGs» поделились воспоминаниями об уходе Леброна Джеймса из команды в 2014 году.

По словам игроков, Райли запретил им дружить с Джеймсом.

«Сколько собраний у нас было, когда ушел Леброн? Райли принял его уход близко к сердцу. Все приняли его близко к сердцу, кроме игроков. Что происходило на собраниях? Райли сказал: «Соберитесь, короля больше нет. Можете все уходить. Я начну все сначала».

Он не хотел, чтобы мы дружили с Леброном. Что ты хочешь от меня? Хочешь, чтобы я возненавидел этого парня? Я не буду его ненавидеть. Мы выиграли вместе два чемпионата, я не могу его ненавидеть», – рассказали Хаслем, Коул и Миллер.

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2 комментария
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Райли имеет право говорить, что хочет. Его послужной список - тому доказательство
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