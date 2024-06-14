Александар Везенков не планирует покидать НБА, может остаться в «Сакраменто»
Александар Везенков недоволен своей ролью в «Кингз».
Форвард отыграл 42 матча, получив 12,2 минуты игрового времени в среднем. MVP Евролиги набирал 5,4 очка и 2,3 подбора за матч.
По сообщениям источников, Везенков не планирует покидать НБА и собирается действовать в рамках имеющихся соглашений с «Сакраменто».
Клуб намерен сохранить форварда в своем составе, но рассматривает предложения по обмену баскетболиста. Везенков связан контрактными обязательствами до конца сезона-2025/26.