Александар Везенков не планирует покидать НБА, может остаться в «Сакраменто»

Теги возможные переходы Сакраменто НБА Александар Везенков Баскетбол

Александар Везенков недоволен своей ролью в «Кингз».

Форвард отыграл 42 матча, получив 12,2 минуты игрового времени в среднем. MVP Евролиги набирал 5,4 очка и 2,3 подбора за матч.

По сообщениям источников, Везенков не планирует покидать НБА и собирается действовать в рамках имеющихся соглашений с «Сакраменто».

Клуб намерен сохранить форварда в своем составе, но рассматривает предложения по обмену баскетболиста. Везенков связан контрактными обязательствами до конца сезона-2025/26.

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