Игры Кейтлин Кларк привлекают на 105% больше зрителей на трибуны матчей женской НБА

Кейтлин Кларк оказала огромное влияние на посещаемость игр женской НБА.

За 13 игр нового сезона матчи « » посетили 33,5% всех зрителей женской НБА. Среднее количество болельщиков на трибунах во встречах с участием первого номера драфта-2024 – 15691, что на 105% выше средней посещаемости матчей без нее.

Гостевые игры «Индианы» привлекают на стадионы на 36% больше зрителей. Пять из шести клубов, принимавших , поставили клубные рекорды по проданным билетам.