Игры Кейтлин Кларк привлекают на 105% больше зрителей на трибуны матчей женской НБА

Теги женская НБА Индиана жен Кейтлин Кларк Баскетбол

Кейтлин Кларк оказала огромное влияние на посещаемость игр женской НБА.

За 13 игр нового сезона матчи «Индианы» посетили 33,5% всех зрителей женской НБА. Среднее количество болельщиков на трибунах во встречах с участием первого номера драфта-2024 – 15691, что на 105% выше средней посещаемости матчей без нее.

Гостевые игры «Индианы» привлекают на стадионы на 36% больше зрителей. Пять из шести клубов, принимавших Кейтлин Кларк, поставили клубные рекорды по проданным билетам.

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