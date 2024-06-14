Сергей Иванов: «К нам продолжают приезжать сильные спортсмены из других стран. Лига ВТБ живет, развивается и будет развиваться дальше»

По словам Сергея Иванова, Единая лига ВТБ продолжает развитие.

«Итоги прошедшего сезона как всегда успешные. С первого чемпионата лиги многое изменилось – качество трансляций, арен. Прогресс налицо. И еще одна цифра, которая многим неизвестна – за 15 лет существования Лиги в ней играли спортсмены из 59 стран мира. Это говорит о том, что Лига известна в мире и пользуется среди профессионалов хорошей репутацией. Да, возможно, по политическим причинам уровень легионеров немного снизился, однако их количество не уменьшилось – к нам продолжают приезжать сильные спортсмены из других стран. Лига живет, развивается и будет развиваться дальше.

Лига стремится окупить достаточно большие затраты, которые идут на организацию чемпионата, на Матч Всех Звезд, который проходит на одной из лучших арен в России. Мы продолжаем оплачивать судейство, страховки, у нас есть призовые, премиальные. Клубам выгодно играть даже с финансовой точки зрения в Лиге ВТБ», – заявил почетный президент Лиги ВТБ.