Илона Корстин: «Надеюсь, Лига ВТБ будет продолжать развиваться»

Теги Илона Корстин Сергей Иванов Единая лига ВТБ Баскетбол

Илона Корстин отреагировала на переизбрание гендиректором Лиги ВТБ.

«Хочу поблагодарить Сергея Борисовича и совет Лиги за оказанное доверие. Мы в начале заседания отчитались за нашу четырехлетнюю работу. Мне самой было приятно показывать рост по всем статьям. Начиная от охвата в соцсетях до повышения охвата на трансляциях и самих трансляций. Надеюсь, что мы будем продолжать в том же ритме, Лига будет продолжать развиваться.

В следующем году мы бы не хотели уменьшать количество матчей и перейдем на четыре круга, каждая команда сыграет два матча дома и два матча на выезде. Плей‑ин остается, это тот формат, который интересен болельщикам», – сказала Корстин.

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