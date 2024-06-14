Сергей Иванов: «Заявка «Динамо» на сегодняшний день оказалась «котом в мешке»

Сергей Иванов пояснил позицию Лиги ВТБ по заявке «Динамо-Владивосток» .

«Заявка команды «Динамо» из Владивостока не рассматривалась. Я даже не говорю о формальной стороне, ведь они подали заявку позже заявленного срока, вопреки всем регламентам. Их заявка на сегодняшний день оказалась «котом в мешке». Они заявили «Фетисов Арену», где играет хоккейный клуб. Она является хорошей. Это удачное место для проведения матчей лиги ВТБ, однако там никогда не проводили баскетбольные игры. Там нет ни паркета, ни счетчика времени. Поэтому мы не можем так рисковать и верить обещаниям, что за лето все будет сделано. В прошлом были ошибки руководства Лиги и мои лично, когда мы верили обещаниям клубов. Некоторые случаи закончились достаточно печально.

«Самара» готовилась к вступлению в Лигу 5 лет. «Уралмаш» обеспечил себе новую арену, сильный состав игроков. Аргумент, что победитель Суперлиги должен автоматом вступать в Лигу ВТБ, нас категорически не устраивает. Основных критериев несколько, среди них также бюджет, качество арены. Я надеюсь, что «Динамо» из подготовится и, что самое главное, сыграет ряд матчей на «Фетисов Арене». При соблюдении всех требований мы будем рады принять их к нам», – заявил почетный президент Лиги ВТБ.