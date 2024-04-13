Джерри Уэст: «Не думал, что у «Лейкерс» был шанс заполучить и Кобе Брайанта, и Шакила О’Нила»

Джерри Уэст рассказал, как в 1996 году «Лейкерс» приобрели Шака и Кобе.

Бывший генеральный менеджер «Лейкерс» на подкасте JAXXSON признался, что не был уверен, что клубу удастся заполучить Шакила О’Нила и .

«Я не думал, что у нас был хоть какой-то шанс заполучить и Кобе Брайанта, и Шакила О’ . Но у каждого в жизни должен быть список желаний, и если вы боец, вы попытаетесь добиться успеха.

Итак, внезапно я разговариваю с Джерри Бассом, который был владельцем «Лейкерс», и говорю: «Джерри, мы должны заключить этот обмен. Мы должны выменять Шакила О’Нила».

Нам нужен был стартовый центровой, и я сказал, что если мы не получим Шакила О’Нила, то есть . Мутомбо был очень хорошим оборонительным игроком, и он стал нашим запасным вариантом», – рассказал .