Кайри Ирвинг: «Сказал своему брату Дончичу, что должен играть лучше»

Кайри Ирвинг взял на себя вину за поражения в первых матчах финала с «Селтикс».

«Все началось с того, что я просто сказал своему hermano (брату, испанский – Sports.ru), что должен играть лучше для него, рядом с ним. Для достижения наших целей мы оба должны играть хорошо, мы оба должны брать на себя выполнение мелочей и делать все, что нужно для победы.

Это был легкий разговор. Но все началось с того, что я протянул ему руку, просто дал ему понять, что это моя вина, взял на себя ответственность за то, что играл не особенно хорошо.

Первым делом я просто признал, что играл не лучшим образом и не соответствовал своим стандартам, как мне бы этого хотелось.

Возвращаясь в , я испытываю сильное желание играть хорошо. Хотел быть рядом и приносить пользу товарищам по команде. Расстроен, что не получилось», – сказал звездный игрок «Мэверикс».

В первых двух встречах решающей серии сезона НБА Ирвинг набирал 14,0 очка при 35,1% с игры.