Кайри Ирвинг: «Сказал своему брату Дончичу, что должен играть лучше»

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Кайри Ирвинг взял на себя вину за поражения в первых матчах финала с «Селтикс».

«Все началось с того, что я просто сказал своему hermano (брату, испанский – Sports.ru), что должен играть лучше для него, рядом с ним. Для достижения наших целей мы оба должны играть хорошо, мы оба должны брать на себя выполнение мелочей и делать все, что нужно для победы.

Это был легкий разговор. Но все началось с того, что я протянул ему руку, просто дал ему понять, что это моя вина, взял на себя ответственность за то, что играл не особенно хорошо.

Первым делом я просто признал, что играл не лучшим образом и не соответствовал своим стандартам, как мне бы этого хотелось.

Возвращаясь в Бостон, я испытываю сильное желание играть хорошо. Хотел быть рядом и приносить пользу товарищам по команде. Расстроен, что не получилось», – сказал звездный игрок «Мэверикс».

В первых двух встречах решающей серии сезона НБА Ирвинг набирал 14,0 очка при 35,1% с игры.

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6 комментариев
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Давайте бродяги соберитесь и дайте достойный бой в родных стенах….отступать уже некуда удачи
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Надо делать результат, когда будет следующий финал, никому неизвестно! Надо упереться всей командой, прыгнуть выше головы, но взять обе домашние игры, а дальше уже всякое возможно, на азарте и уверенности, особенно, если удастся сделать чуть больше, своего максимума, по крайней мере совесть будет чиста и сами себе тогда сможете сказать, что мы сделали всё что смогли и даже больше…. Верим в Даллас и удачи Бродягам!!!✊
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По-моему когда человек так много говорит о том, что это его ошибка и он сам готов взять на себя это, то по опыту это больше говорит о том, что это пустые слова и манипуляция чужим мнением, а на самом деле челу глубокого пофиг, а учитывая прошлое Кайри, то это лишь усиливает подозрение.
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Комментарий удален пользователем
Ну вот не надо было леприкона топтать ...
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